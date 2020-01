Sitio web para adultos ofrece mujeres muertas

Inés, 19 años. Monica, 30 años. Luz Maria, 32. Una galería de mujeres en seductora pose y con ropa interior trufada de encajes se despliega desde la web Girls of Paradise con una apariencia inequívoca para los que buscan pagar por tener relaciones sexuales. Sin embargo, todas ellas, Inés, Mónica, Luz María, están muertas.



El sitio es ficticio, y es parte de una campaña de la ONG francesa Mouvement du Nid, que trabaja para abolir la prostitución. Sin embargo, las muertes de estas mujeres no son ficticias, eran mujeres reales que fueron asesinadas.



“Creamos Girls of Paradise, el primer sitio en el cual todas las chicas ya están muertas, pero los clientes todavía no lo saben”, dice una voz en off en un video que han creado los administradores del sitio web.



Después aparece la foto de Inés, una joven que fue asesinada a cuchilladas. Y la de Julia, encontrada calcinada y salvajemente golpeada.



Girls of Paradise funciona como lo haría un sitio on line tradicional de contactos. El interesado elige a una de las chicas, con las que puede chatear o solicitarle servicios.



Tras el primer contacto, el cliente recibe varias fotografías, en la primera, la mujer aparece con un semblante serio, y las siguientes muestran sin tapujos signos de violencia como moratones o puñetazos.



Cuando la persona solicita el servicio de la meretriz, este es informado por Girls of Paradise de que el encuentro no será posible porque la mujer fue asesinada.



Hay otros casos, hombres que piden a determinada chica y una mujer les cuenta que no será posible porque intentó suicidarse porque no soportaba más ser prostituida y quedó discapacitada, o que la tiraron por la ventana. Y aparece, por ejemplo, Murielle: “Estoy muerta, asesinada por un cliente que me metió 12 puñaladas”.



Si ingresas al sitio web www.girlsofparadise.sex, encontrarás las fotos de Luz María, Mónica, Inés y Sonia, las que presuntamente están en línea para chatear son identificadas con unas letras verdes. Inicias el chat y empiezan a mostrar las fotos de las mujeres golpeadas, con el mensaje de la campaña: “Luz María está muerta, fue asesinada a cuchilladas por un cliente".