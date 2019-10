Advierten que Chile sufre una crisis de credibilidad

El vicepresidente, Álvaro García Linera, señaló que el Gobierno de Chile afronta una crisis de credibilidad que quedó expuesta en el cambio de Gabinete de la presidenta Michelle Bachelet y resaltó que esa situación es distinta a la que se ve en Bolivia con la fortaleza y unidad entorno a la Demanda Marítima.



"No somos nosotros los que estamos afrontando una crisis política, cambiando ministros en pleno litigio ni incorporando ministros que tienen criterios distintos a los del propio Gobierno en el Gabinete. No es Bolivia quien tiene una crisis de credibilidad de sus instituciones y de su Gobierno", aseveró el mandatario.



Manifestó que el Gobierno de Chile afronta desquebrajamientos institucionales que dejan en evidencia las mentiras y falsedades a las que recurrió el vecino país. Advirtió debilidad y ratificó que Bolivia acatará lo que defina la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



"El Gobierno de Chile siempre se acercó con algún tipo de distracción en términos de diálogo, acercamiento y tratamiento del tema marítimo (...) A diferencia de lo que sucede en Chile, Bolivia presenta una unificación entorno a lo que sucede", precisó García.



Reveló que en 2010 el presidente Evo Morales decidió llevar ante tribunales internacionales la causa nacional y que desde entonces se preparó los argumentos bolivianos, que calificó de audaces y creativos, todo producto de la estabilidad política.



"El año 2010 ante el carácter infructuoso de las acciones encaradas por el Gobierno se decide acudir ante instancias internacionales. Seguramente si hubiera habido cambio de autoridades eso no hubiera sucedido (...) Desde el primer día se aplaudió la gran iniciativa para colocar a Bolivia en una gran posición frente a la Corte", agregó.



También atribuyó el éxito de los alegatos nacionales a la estabilidad social y al liderazgo de una "visión de estadista" del primer mandatario, que fue capaz de reunir a exCancilleres y exPresidentes del país para afrontar la demanda contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Sobre la respuesta al juez japonés



La autoridad informó además que durante las últimas horas se trabajó con el grupo de exautoridades y colaboradores de la causa marítima la respuesta a la pregunta del juez Hisashi Owada, que solicitó a Bolivia y Chile explicar por escrito qué entienden por "acceso soberano al mar".



"Tiene que ser un documento inicialmente transmitido a la Corte, pero por supuesto que nuestra defensa se esta basando en acercamientos y acuerdos previos que ambos países hemos tenido respecto al tema. Hay una serie de acercamientos conjuntos sobre este tema a lo largo de los últimos 60, 70 años", detalló.