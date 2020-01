Miles protestan en Brasil pidiendo salida de Temer

Sindicalistas y militantes de diferentes movimientos sociales de izquierda realizaron este viernes la primera jornada nacional de protestas contra el presidente interino de Brasil, Michel Temer, a quien acusan de haber tramado un golpe contra la presidenta suspendida, Dilma Rousseff.



En actos convocados en cerca de cuarenta ciudades de 23 de los 27 estados brasileños y en algunas capitales de Europa y Estados Unidos, la mayor concentración ocurrió en el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP) que reunió unos 100.000 manifestantes según los organizadores.



El vicepresidente Temer asumió el poder de manera interina el pasado 12 de mayo, cuando el Senado aprobó suspender por 180 días a la presidenta Dilma Rousseff, quien deberá enfrentar un juicio político con fines destituyentes por supuestas maniobras fiscales para maquillar los informes de cuentas públicas de 2014 y 2015.



En Sao Paulo, la principal figura de la manifestación fue el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien en un emotivo discurso afirmó que Temer no actúa como un gobernante transitorio y, en tono crítico, si lo hace como el líder cubano Fidel Castro en la isla.



"Temer no actúa como presidente interino, actúa con la misma autoridad de Fidel en Cuba. Temer, usted no actuó correctamente asumiendo la Presidencia interinamente", declaró Lula Como ya lo ha manifestado en otras ocasiones, el exjefe de Estado reiteró sobre la posibilidad de disputar las elecciones de 2018 como candidato del Partido de los Trabajadores (PT).



"Estoy con setenta (años) y mejor de que cuando tenía cincuenta, estoy con vitalidad de treinta y corro el riesgo de ser candidato a presidente en 2018 (risas)", exclamó.



La manifestación en Sao Paulo ocupó cuatro cuadras de la céntrica Avenida Paulista y algunos líderes sociales y sindicales emitieron fuertes críticas contra Temer.



"La resistencia en la calle sólo va a aumentar con ese anuncio de las tinieblas que Michel Temer hace", declaró a periodistas Guilherme Boulos, líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MTST).



La operaria metalúrgica Irací Gomes, por su parte, señaló a Efe:

"no estoy de acuerdo con lo que hicieron para sacar a Dilma y si el país está parado es por ellos, que en el Congreso no votaban nada".



El universitario indígena Emerson Baré, de la estatal Universidad Federal de Sao Carlos (Ufscar), se pronunció también contra Temer por "estar acabando con los derechos de los pueblos indígenas", mientras que el estudiante Cléberson Oliveira reivindicó que la jornada se convocó para "salvar la democracia del país".



En los numerosos carteles que portaban los manifestantes se podían leer mensajes como "Fuera Cunha" -en referencia al suspendido jefe de diputados Eduardo Cunha-, "Vuelve Dilma", "No al golpe" y "Todos por la destitución de Aécio Neves y Cunha", que se sumaron al unísono "Fuera Temer".



En Río de Janeiro, cientos de cariocas se concentraron en la céntrica plaza de la Candelaria, con el fin de exigir el fin del Gobierno interino y la vuelta de la presidenta electa, así como para defender a las empresas públicas, que consideran están amenazadas por el nuevo Ejecutivo.



Rodeado de un ambiente tan reivindicativo como festivo, marcado por el ritmo de una constante "batucada" (percusión), el poeta y compositor Jorge Salomão denunció a Efe que "los golpistas están intentando derribar todas las conquistas de inclusión social" llevadas a cabo por la mandataria ahora suspendida.



Por su parte, la periodista Sandra Rodrigues dijo estar "luchando" para traer de vuelta a Rousseff al "lugar que le corresponde".



Al tiempo que la marcha avanzaba en dirección a la próxima plaza de Cinelândia, se podían oír los ya habituales cánticos contra Temer, a los que hoy se añadieron otros reivindicativos en defensa de la mujer, que según reclamaron los presentes, se siente amenazada por la presencia de miembros ultraconsevadores en el nuevo Gobierno.?