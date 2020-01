Mala nota en corrupción

En su afán por minimizar el fenómeno, el presidente Evo Morales ha planteado que su Gobierno tiene el desafío de erradicar la ‘microcorrupción’, es decir, aquella que se da en los mandos más bajos de la administración pública. La realidad parece mostrar que este flagelo está mucho más extendido de lo que él imagina. El propio ministro de Justicia, Héctor Arce, ha expresado su esperanza de que “podamos luchar contra la ‘macrocorrupción’ en los mandos medios no vinculados a los dos primeros mandatarios”.

Desde fuera, la situación se ve con más precisión. El último informe de Transparencia Internacional alerta que Bolivia cayó 14 puestos en el ranking mundial de corrupción tras pasar del puesto 99 al 113 entre 2015 y 2016 entre 176 países. Rápidamente, el Gobierno minimizó estos resultados y aseguró que se trata de un informe sesgado, tras asegurar que esta administración fue la que más combatió los males de la corrupción.

Transparencia Internacional es una de las entidades más prestigiosas del mundo y sus evaluaciones y resultados no son antojadizos. Se toman en cuenta encuestas y entrevistas con expertos, empresarios y líderes sociales, que señalan la prevalencia de esta calamidad que afecta los cimientos de la democracia. Los casos de desvío de recursos públicos en el Fondo Indígena (Fondioc), el escándalo Zapata-CAMC, las malversaciones en los municipios y la corrupción estructural en la justicia señalan que estamos lejos de la promesa que hizo Evo Morales de erradicar este flagelo durante su gestión gubernamental.

Solo en el caso Fondioc, la justicia halló 49 obras ‘fantasma’ y proyectos observados por los que se giraron 6,8 millones de dólares de arcas públicas a cuentas privadas de referentes indígenas del partido de Evo Morales. 205 personas se encuentran procesadas y se dispuso la detención de las exministras Julia Ramos y Nemesia Achacollo, dos senadores y dos dirigentes de organizaciones que son parte del oficialismo.

No será negando la realidad que vamos a superar el problema estructural de la corrupción. Se requiere una reforma de fondo en el Poder Judicial y establecer mecanismos más idóneos para fiscalizar el erario público. Fortalecer y despolitizar la Contraloría General del Estado sería uno de los caminos fundamentales. Ojalá el Gobierno pueda avanzar en esta agenda. Que no olvide que la corrupción es una de las principales preocupaciones de los bolivianos, no la re-reelección del presidente