Dos sismos sacuden otra vez el norte de Ecuador

Dos sismos de magnitud entre 5,9 y 6,2 grados Richter se registraron esta noche en el norte de Ecuador, cerca de la zona de la costa del Pací­fico devastada por otro terremoto el pasado 16 de abril.



El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo en Twitter que se trató de dos réplica del terremoto anterior.



El primer sismo se registró a las 21:01 hora local con una intensidad de 5,9 grados Richerter. El segundo fue de 6.2 grados de acuerdo al Instituto Geofísico con un epicentro en la localidad de Muisne en la provincia de Esmeraldas.



Según informó preliminarmente el ministro de Seguridad, César Navas, no se han registrado víctimas por el sismo.



El presidente Rafael Correa se expresó en Twitter para llamar a la calma, casi tres meses después del trágico terremoto del 16 de abril.



Las autoridades locales aclararon que hasta el momento no se emitió ninguna alerta de tsunami.



El movimiento también se sintió en otras ciudades del país, como Quito y Guayaquil, según reportes y videos en las redes sociales, y algunos puntos de Colombia.



El organismo estadounidense de control de sismos en el mundo USGS le confirió una magnitud de 5,9 al movimiento de las 21:01. Y, asegura que el segundo temblor alcanzó una magnitud de 6,2. Ambos en el área de Quinindé (Rosa Zárate).



Reportes desde Esmeraldas dan cuenta de que no hay energía eléctrica, mientras la gente alarmada salió a las calles.



Los pobladores de Muisne están evacuando la isla por temor a réplicas, mientras se evalúan los daños a la infraestructura.



Se sintieron en diversas partes de la república. Además hay reportes desde Quito, Guayaquil, Durán, El Carmen (Manabí) donde dicen que fueron fuertes movimientos oscilatorios.





