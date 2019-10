Fiscalía cita para mañana a la exministra Achacollo

La exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo Nemesia Achacollo fue convocada para declarar mañana en la ciudad de La Paz sobre los hechos irregulares encontrados en el Fondo Indígena, así lo ha confirmado este miércoles el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero.



La autoridad no precisó en qué calidad fue convocada la exministra.



“La comisión luego de hacer la evaluación va a citar a la exministra Nemesia Achacollo para el jueves en la tarde para que ella pueda prestar su declaración.



Añadió que la comisión de fiscales que investiga el hecho fue reforzado con dos nuevos inspectores. Estos volverán a evaluar el caso y definirán en qué condiciones será convocada la exministra Acahacollo, concluyó Guerrero.



La semana pasada en Oruro



La semana pasada Achacollo viajó a Oruro, donde se presentó ante las autoridades judiciales y dijo que ella al no ser autoridad no es parte del caso y derivó la responsabilidad en manos del ministro César Cocarico. Luego fue a La Paz donde, en una rueda de prensa, deslindó toda responsabilidad y se negó a responder sobre el proceso que tiene en esa ciudad.



La exministra Achacollo estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo Rural entre enero de 2010 y agosto de 2015, y fue removida después de que la interventora del Fondo Indígena estableció un presunto daño económico de Bs 102 millones.