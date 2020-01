Nathalie Trutmann: “Una característica del emprendedor es que logra el éxito pese a las trabas”

Nathalie Trutmann nació en Guatemala, pero actualmente radica en Brasil. Después de estudiar en EEUU, trabajó en Nueva Zelanda y Sri Lanka. Es directora de innovación en FIAP, una de las mejores universidades de IT en Brasil, donde transformó la experiencia educativa. Es especialista en marketing, innovación, creatividad y motivación. Este viernes, brindará una conferencia en Tigo Business (Torre Alas) con el auspicio de ANDA y en colaboración con Executive Forums Santa Cruz. El taller es ‘Cambio-Transformación-Disrupción’.



_ ¿La falta de incentivos para emprender empieza en el sistema educativo?

Sí, desde el momento en que condicionamos a los estudiantes a buscar más las respuestas ciertas que las preguntas difíciles que nos pueden llevar a mayores aprendizajes. Estamos condicionados a tener la respuesta cierta no a indagar más a fondo de la superficie sobre el porqué de las cosas.



_ En el aspecto educativo ¿qué cambios implementó desde la academia para impulsar el emprendedorismo?

En el modelo de Hyper Island entendemos que lo más importante es sembrar la semilla de un aprendizaje continuo para la vida, y que la frustración y el fracaso son parte de este proceso. Que aprender no viene desde un lugar de pasividad, sino desde la acción, que más allá de la teoría tenemos que abrir espacios mayores para experimentar. Para aprender necesitamos ser confrontados para salir de nuestra zona de confort.



_ ¿Por qué hay poca predisposición al cambio? ¿somos muy cómodos?

Sí, como seres humanos nos gusta la rutina y el hábito. Nuestra reacción natural a lo nuevo es el miedo. Salir de lo cómodo puede doler, y la anticipación de ese dolor es lo que nos hace quedarnos paralizados.



_ ¿Cómo dejar de lado la negatividad para emprender?

Entendiendo y asimilando profundamente que no existe el fracaso o los errores, solo existe la experimentación y entre más espacio y capacidad tenemos para experimentar más podemos aprender. No se trata de quemar dinero por quemar dinero, sino crear una estrategia que minimice las pérdidas, pero tenga suficiente espacio para experimentar, y dejar de culparnos cuando las cosas no salen como imaginamos.



_ ¿Cuál es el mayor temor cuando queremos ejecutar una idea de negocio?

Que no va a funcionar, pero es precisamente en el “no va a funcionar” que podemos descubrir nuevas oportunidades de negocio y nuevas habilidades.



_ Usted plantea desarrollar ideas de negocio en ecosistemas ¿en qué consiste?

Creemos que la mejor manera en que personas y empresas desarrollen negocios más eficientes y sustentables es colaborando unos con otros y aprovechando la abundancia de oportunidades que nos permite la era digital.



_ Una de las pautas de su libro Manual para soñadores es emprender, pese a los obstáculos; sin embargo, Bolivia es un país complejo para abrir negocios ¿conoce algo de la realidad boliviana y las trabas burocráticas?

No estoy familiarizada con las trabas burocráticas de Bolivia, pero trabajo en Brasil, un país sumamente difícil que impide el emprendedorismo con trabas muy complicadas. Me parece que son las limitaciones las que fuerzan innovaciones y formas de ingeniarnos cómo crear y encontrar oportunidades. En ese sentido, todos tenemos trabas en los diferentes ecosistemas que vivimos, la característica de los emprendedores que tienen éxito, no es que lo lograron porque no tuvieron trabas, sino que pese a las trabas que tuvieron lograron alcanzar el éxito.



_ Hyper Island desarrolla la educación creativa ¿cuáles son sus características?

Hyper Island cree que el 'cómo' es tan importante como el 'qué', y que el desenvolvimiento individual, y el autodidactismo para estar siempre dispuestos a aprender es la ventaja competitiva y la competencia más importante que un individuo puede tener.

Hyper Island entiende que cada jornada de aprendizaje es única y no podemos pretender controlar lo que los otros harán o no, que cada uno de nosotros tiene la capacidad de reflexionar y reinventarse