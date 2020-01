Un adelanto del film Our Fight con Jennifer Salinas

La vida de la campeona de boxeo, la boliviana Jennifer Salinas, ahora estará en la pantalla gigante. Es una de las figuras principales del nuevo film Our Fight, dirigido por el cineasta tarijeño Sergio Bastani y producido por Angry Llama Productions. La producción también muestra la historia de Elías Roca, otro destacado boxeador boliviano. Será exhibida en las pantallas de Cinemark y Multicine, a partir del 5 de mayo. EL DEBER entrevistó a la campeona del ring que reside en Estados Unidos.



¿Qué representa Our Fight en tu vida?

La película Our Fight representa la historia de muchos deportistas no solo boxeadores. En mi caso fue un proyecto muy personal ya que pueden ver a mis hijos en las escenas, mi lucha para llevar acabo mi rol de madre ama de casa y deportista sin ningún tipo de apoyo a pesar de vivir en el país de los sueños (Estados Unidos).



¿Por qué decidiste plasmar tu vida en el cine?

La decisión de plasmar mi vida en el cine no fue fácil, las cámaras nunca me intimidaron, no soy una persona tímida en lo absoluto, lo que sí fue un poco difícil fue exponer mi vida privada. No llevo un estilo de vida considerado tradicional, prácticamente sacrifico tiempo con mis hijos por el boxeo, tiempo con mi familia y vida social, no tengo amistades o tiempo ni interés en tomarme un cafecito con alguien, algo que es considerado normal...en la película podrán ver la realidad de mi vida, momentos de enfoque total en mi preparación, el correteo de mi día a día con mis hijos, la ausencia de una relación amorosa con mi exesposo quien durante la grabación aún era mi pareja, también podrán verme de rodillas llorando de dolor por una fractura en mi costilla provocada por un hombre durante una pelea en el gimnasio... son momentos muy personales.



¿Crees que tu historia puede inspirar a otras personas?

Estoy segura eso y es por esa razón que tomé la decisión de abrir las puertas de mi casa y mi vida al mundo...



¿La película también habla del abuso sexual que sufriste en pequeña?

Las personas que siguen mi carrera están al tanto de mi historia de vida. En esta película podrán ver quién soy como madre, esposa y boxeadora, soy una mujer fuerte de carácter y siempre cuestionando la lealtad de las personas que se cruzan en mi camino evitando y evadiendo que me lastimen engañen o traicionen. Entiendo la razón de mi comportamiento y está relacionado al abuso sexual que viví de niña. En la película no entro en detalles de esos días amargos, pero estoy segura que muchas personas que pasaron por lo mismo podrán identificarse con mi comportamiento.



¿Muestra el momento en que decidiste hacer pública tu opción por una pareja del mismo sexo?

La película no aborda ese momento ya que se grabó hace un tiempo atrás cuando todavía estaba viviendo atrapada en mi propia piel preocupada del que dirán...esos días quedaron en el pasado.



¿Qué mensaje quieres transmitir al público?

Hay muchos mensajes que se pueden transmitir al público en este film, buscar alcanzar tu sueño, seguir adelante aunque parezca imposible, el sacrificio detrás de la gloria, la soledad y la rutina de un deportista, pero en lo personal el mensaje que yo quiero dar, aparte de todo eso, es que la mujer es fuerte y podemos salir adelante a pesar de haber pasado por abusos, humillaciones rechazos y discriminación....yo tuve que realmente sacrificar mi juventud, mi familia, mis amistades al margen de no recibir apoyo en una nación que es considerada el país de las oportunidades (EEUU), no señor, yo tuve que buscar y trabajar el doble para poder salir adelante en un deporte dominado por hombres.



¿Vendrás a Bolivia para el estreno de la película, el 5 de mayo?

Estoy en plena preparación para mi siguiente combate, por lo tanto, no estaré presente en el estreno de la película.



¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

Mis proyectos para este 2016 son de continuar ganando en el ring, publicar mi libro junto a Ramón Rocha Monroy (escritor boliviano), terminar la grabación de mi segundo tema musical, usar mi voz en el tema de abuso sexual infantil y seguir luchando por un cambio en nuestro país.