Graban momento en que rayo cae sobre un avión

Los efectos de las tormentas eléctricas no nos dejan de sorprender. Un hombre logró captar el momento exacto cuando un rayo golpea a un avión comercial en Reykjanesbaer, Islandia. Las imágenes se hicieron virales tras ser subidas al Facebook.



En la grabación se observa como el avión está alzando vuelo y de repente un enorme rayo azul golpeó la aeronave, mientras que las personas que captan el momento desde la tierra gritan asustadas.



Aunque muchos pueden interpretar que el momento fue muy peligroso para los pasajeros, en realidad no fue así. Los aeroplanos son una excelente jaula de Faraday, lo que quiere decir que cuando recibe una descarga eléctrica desde el exterior, la parte interna no se ve afectada.,