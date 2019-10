Maduro llama "señor basura" al secretario general de la OEA

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, llamó este jueves "señor basura" al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien consideró este jueves que con el asesinato de un dirigente opositor en un acto de campaña se busca "amedrentar" a la oposición, y dijo que espera que rectifique su declaración sobre el hecho.



"Una vez que tengamos ya esta investigación, bueno, yo espero una rectificación, si es que le queda algo de ética y moral de la basura de Luis Almagro con el perdón de la basura, pobrecita señora basura que la compare con Almagro", dijo Maduro en un acto en el occidental estado venezolano de Portuguesa.



"Espero una rectificación de usted señor basura, que se ha metido con Venezuela y Venezuela es una patria sagrada porque es la patria de Bolívar, porque es la patria de Hugo Chávez", agregó.



Las declaraciones de Almagro



El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, consideró hoy que con la muerte de un dirigente opositor venezolano en un acto de campaña se busca "amedrentar" a la oposición y pidió al Gobierno de Venezuela actuar para que las elecciones no sean "un ejercicio de fuerza, violencia y miedo".



Almagro dijo a través de un comunicado que "lo sucedido no es un episodio aislado, sino que se da conjuntamente con otros ataques realizados contra otros dirigentes políticos de la oposición en una estrategia que procura amedrentar a la oposición".



En el escrito, el representante de la OEA agrega que: "En realidad el temor llega a la sociedad entera y estremece a toda la comunidad internacional".



Muerte de Manuel Diaz



Luis Manuel Díaz, del partido Acción Democrática (AD), murió este miércoles a causa de un disparo que recibió al finalizar un acto de campaña electoral en el que participaba también Lilian Tintori, esposa del también opositor y líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, condenado a casi 14 años de prisión.



"El asesinato de un dirigente político es una herida de muerte a la democracia y una sucesión de hechos de violencia política en un proceso electoral es la muerte de mucha democracia", consideró Almagro.



Pidió al Gobierno de Venezuela "actuar ya" para que cese toda violencia, para que "haya las garantías más absolutas para todos", y para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean "una fiesta y no un ejercicio de fuerza, violencia y miedo".



Almagro llamó a "poner fin a los discursos cargados de amenazas, de pronósticos oscuros y a desarmar a cualquier grupo civil armado, especialmente aquellos que dependen del gobierno o del partido de gobierno".



"No debe haber un muerto más, no debe haber una amenaza más. Es hora de ponerle fin al miedo. Cada muerto en Venezuela duele hoy en todas las Américas", añadió.



Almagro recordó en su nota que "recientemente se han multiplicado las denuncias de faltas de garantías en el proceso electoral" de las parlamentarias de Venezuela de diciembre.