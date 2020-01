... cara a cara

La cadena televisiva estadounidense CNN ha vuelto a poner en el tapete la tragedia de la aerolínea, que operaba desde Bolivia y que el 28 de noviembre se estrelló cerca de Medellín, al revelar que la nave voló sin tener seguro en vigencia. “La póliza firmada entre la empresa aérea y el seguro BISA no estaba en vigor por una falta de pago cuando se produjo el accidente", según una carta remitida el 21 de febrero por Bisa a los gerentes de LaMia y a la que tuvo acceso CNN. Ahora las autoridades aeronáuticas y la Fiscalía están obligadas a explicar por qué se frenó la investigación y a responder por esta nueva y grave irregularidad develada.Un nuevo paro aduanero en Chile vuelve a ocasionar un enorme perjuicio económico a los exportadores y camioneros bolivianos. Para el presidente Evo Morales, la medida es una agresión económica a Bolivia. “Chile sigue incumpliendo el artículo 6 del Tratado de 1904. No hay libre tránsito”, tuiteó ayer. Hay 150 camiones varados en Pisiga por la falta de atención aduanera, lo cual repercute en otras zonas fronterizas, como Chungará, Tambo Quemado y en los puertos de Iquique y Arica. La carga boliviana parece estar condenada a sufrir nomás por los problemas chilenos, ya que la posibilidad de puertos alternativos, como los peruanos, hasta ahora se queda en buenas intenciones.Wilstermann y The Strongest avanzaron a octavos de final en la Copa Libertadores. Un logro que mitiga las decepciones de los equipos bolivianos en anteriores ediciones de torneos internacionales. Además, ambos clubes recibirán jugosos premios económicos que les permitirán cumplir con sus obligaciones e impulsar proyectos.