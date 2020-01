Musulmana propone un emoji con velo islámico

Una adolescente berlinesa de origen saudí ha revolucionado las redes al hacer pública su petición a los gigantes de internet para que se amplíe la lista estandarizada de emoticonos y se incluya uno con turbante y otro con velo islámico.



Rayouf Alhumedhi, de 15 años, no había caído en la cuenta de que entre los alrededor de 700 iconos de cualquier móvil no había ninguno con un velo como el que ella lleva a diario.



Así, hasta el día que acordó con sus amigas del colegio que cada una se iba a elegir una imagen que les representase para su grupo de Whatsapp; y la búsqueda acabó en decepción.



Entonces, en lugar de que la búsqueda quedase en una decepcionante anécdota, la menor se puso en contacto con el Comité Técnico de Unicode, el grupo de gigantes de internet -entre los que se cuentan Microsoft, Apple, Adobe, IBM, Google o Yahoo- que decide qué símbolos se estandarizan (para que todos los dispositivos los puedan representar).



"Me gustaría mucho estar representada", escribe Alhumedhi en una conversación en el foro Reddit en el que expone su petición y argumenta que "para el gran número de mujeres que llevan velo debería haber reservado un hueco en el teclado".



En un largo correo electrónico al Comité Técnico de Unicode, que colgó posteriormente en el portal de internet Scribd, la berlinesa ilustró con un boceto su propuesta y listó los motivos para hacerla realidad.



Alhumedhi no tenía grandes esperanzas de que su petición prosperase, pero un empleado del comité la leyó y le ayudó a convertirla en una petición formal, que acabó teniendo siete páginas.



A continuación, la propuesta se volvió viral: el fundador de Reddit apoyó públicamente la petición de la menor berlinesa y varias páginas por todo el mundo aplaudieron la iniciativa y comenzaron a recoger firmas para sustentarla.



El debate en la red derivó también en el uso del velo en sí, que la propia Alhumedhi defendió en diversos foros como parte de su "libertad".



No obstante, la decisión final sobre el emoticono con velo está en manos del Comité Técnico de Unicode, que en noviembre debe decidir qué novedades se estandarizan y se incluyen en el listado de símbolos que después pueden emplear los teléfonos y los ordenadores de todo el mundo.