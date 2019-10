Fiscalía acusa a Costas por comprar 40 vehículos

La Fiscalía Departamental de Santa Cruz imputó formalmente al Gobernador Rubén Costas, ex autoridades y servidores públicos por la adquisición ilegal de 40 camionetas doble cabina, que deparó la utilización ilegal de recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) el año 2007.



La denuncia fue presentada por la Contraloría Departamental de Santa Cruz el año 2010. Se solicitó al Ministerio Público formalizar la imputación, en contra de Rubén Costas, Roly Aguilera, José Luis Parada y otros funcionarios, situación que fue admitida por el Ministerio Público, según una nota de prensa.



En este sentido el Fiscal de Materia Dr. Osvaldo Dante Tejerina, presentó la Resolución de Imputación Formal FIS ANTI 010184 contra Rubén Costas, Roly Aguilera y José Luis Parada, por los presuntos delitos de malversación, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.



Cabe aclarar que los recursos del IDH deben estar destinados específicamente a temas de desarrollo económico, desarrollo social, seguridad ciudadana y no la adquisición de vehículos que para su compra deben ser incorporados en el presupuesto de cada entidad pública. El monto total de la compra de los motorizados fue 6.030.320 bolivianos.



Los denunciados obviaron realizar la licitación pública para la compra de los motorizados y utilizaron al PNUD para la adquisición de los mismos, a través de un programa, burlando así la norma vigente para los procesos de contratación. A la fecha a pesar de haber transcurrido más de ocho años desde su adquisición, aún no se cuenta con el registro del Derecho propietario de las 40 camionetas a nombre de la Gobernación.



Por otro lado, parte de los vehículos fueron transferidos a otras unidades que no tienen relación con la atención de la seguridad ciudadana ni la atención de desastres, agrega la información entregada por la Procuraduría.