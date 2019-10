Más de 37 mil ciudadanos inhabilitados para votar

Un total de 37.303 fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para sufragar en las elecciones subnacionales del próximo 29 de marzo. Sin embargo, los afectados pueden reclamar esta decisión y presentar justificativos hasta el próximo viernes.



"Oficialmente y en cumplimiento de la actividad 31 del calendario electoral, ayer el Sereci nos envió la lista de ciudadanos inhabilitados en el padrón electoral, la cual se publicará mañana y los más de 37 mil afectados podrán reclamar hasta el viernes de la próxima semana", aseveró la vocal Dina Chuquimia en entrevista con EL DEBER.



Según los datos, de las 37.303 personas observadas, 32.350 quedaron inhabilitados por no asistir como jurados electorales en octubre pasado, se identificaron 1.381 casos de doble identidad y 2.522 problemas en documentos de identidad.



Por departamento, en Beni existen 1.483 ciudadanos que no podrán votar en los comicios regionales, 2.147 en Chuquisaca, 5.009 en Cochabamba, 6.941 en La Paz, 1.260 en Oruro, 445 en Pando, 3.633 en Potosí, 1.953 en Tarija y 14.432 en Santa Cruz, departamento con mayor número de afectados.



"Aquellos que vean sus nombres en las listas, deberán presentar en cinco días su justificación para intentar habilitarse. El número considerable es de aquellos ciudadanos que no asistieron como jurados electorales", precisó la autoridad.



Otros casos corresponden a quienes no fueron a votar por dos elecciones consecutivas, aunque señaló que "no es tan grande el número tomando en cuenta que el padrón alberga 5.973.901 registros".



Multa para quiénes no fueron jurados



El TSE determinó que las y los ciudadanos que no cumplieron con su obligación legal de ser jurados electorales en octubre pasado y quedaron inhabilitados, serán habilitados para las elecciones regionales, previo pago de 200 bolivianos.



La lista de inhabilitados será publicado en la página web del Tribunal Supremo Electoral www.oep.org.bo y la página web del Servicio de Registro Civil (Sereci) sereci.oep.org.bo.



Mañana domingo se publicarán las listas de inhabilitadas e inhabilitados por cada mesa de sufragio en periódicos de circulación departamental.



Los ciudadanos que se encuentren en dichas listas como “Jurado no Asistente” en el último proceso electoral podrán pagar la multa de 200 bolivianos hasta las 18:30 del viernes 13 de febrero para su respectiva habilitación en las siguientes cuentas bancarias:

