En Yapacaní una mujer y su hija son asesinadas

Los cuerpos de una mujer joven, de unos 21 años, y de su hija, de unos 9 meses, fueron encontrados el viernes en un canal de desagüe por vecinos del barrio 14 de Septiembre de Yapacaní. Las víctimas habrían sido degolladas.



El comandante provincial de la Policía en Ichilo, coronel Freddy Zárate, confirmó el dato pero explicó que no podía brindar detalles del hecho pues no se conocían aún los pormenores y menos aún existía un informe forense pues el examen recién será realizado este sábado en la morgue de Yapacaní, donde están los restos de las dos víctimas.



También indicó a EL DEBER que hay cuatro arrestados para tomarles declaración. Las víctimas serían María José Mendoza (21) y la bebé de nueve meses, Keren Briana Osa Mendoza (sin confirmación oficial).

Zárate lamentó que la Policía, de servicio permanente, no tenga acompañamiento de fiscales ni forenses los fines de semana.