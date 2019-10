Herzog: "Bolivia no será un país completo mientras no tenga mar"

El director alemán Werner Herzog ofreció este martes una charla en la Escuela Nacional de Teatro, ubicada en el Plan 3.000 de la ciudad de Santa Cruz. El cineasta se refirió en este evento a la histórica demanda marítima boliviana y aseguró que mientras Bolivia no regrese al océano Pacífico será un país incompleto.



“Entiendo el anhelo, el sueño de Bolivia de un acceso al mar. Hasta cierto punto Bolivia pertenece también al Pacífico, pero la historia ha ido en contra de este sueño y hasta hoy día es un sueño sin redención”, dijo Herzog ante unas 500 personas que participaron de la charla.



“El país no estará completo mientras no tenga mar”, enfatizó Herzog originando aplausos de la audiencia.



Herzog agregó que como alemán es muy complicado para él referirse a injusticias históricas porque su país tiene un pasado muy doloroso, pero reconoció que “simpatiza” con la idea del regreso soberano de Bolivia al mar.



Inicia la producción de su película



El cineasta europeo llegó este martes a Bolivia para iniciar la producción de su nueva película, "Sal y fuego", que será filmada en el Salar de Uyuni, en Potosí y Santa Cruz



La película será un "thriller" romántico, cuyo personaje principal es una científica confrontada a los intereses económicos de una empresa frente a la defensa del medioambiente y ante el inminente peligro de una catástrofe global volcánica, según trascendió en febrero pasado.



El filme, que se rodará en Bolivia durante este mes y mayo próximo, también contará con escenas filmadas en una comunidad rural de Santa Cruz, según información del Ministerio de Culturas.



Unas 500 personas participaron en la charla que dio Herzog, incluidos varios argentinos, brasileños y uruguayos que llegaron al país exclusivamente para asistir a este evento



El director y productor cinematográfico se trasladará mañana a La Paz, donde el viernes dictará una conferencia similar y se entrevistará con el ministro boliviano de Culturas y Turismo, Marko Machicao.