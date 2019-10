Quieren el desayuno escolar en el área rural

El alcalde de San Ignacio, Moisés Salces, explicó que el desayuno escolar no llega al área rural por la falta de descargo del dinero que la Gobernación dio a la anterior administración para este fin. "Lamentablemente hemos tenido una transición nefasta en nuestra Alcaldía. No nos dejaron un solo documento de descargo de los gastos en el desayuno en el campo, por eso no llega el servicio" señaló.



Dijo que han iniciado acciones contra los responsables de la documentación del municipio a su autoridad, pero que de igual manera se está trabajando con la finalidad de garantizar el servicio del desayuno escolar en las comunidades