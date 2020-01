Ganaderos denuncian toma de 31 predios en Santa Cruz

Las ocupaciones ilegales de propiedades productivas resurge en Santa Cruz. Más de una treintena de propiedades situadas en varias zonas del departamento de Santa Cruz han sido tomadas por cientos de familias afectando la producción y poniendo en riesgo la seguridad jurídica de la tierra.

Así lo denuncian la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y la Asociación de Predios Productivos Agropecuarios (Asppa) que revelaron serios problemas en municipios como Pailón, Paurito, San José de Chiquitos, El Puente, Guarayos, Minero, El Torno, San Carlos, la provincia Germán Busch, etc.

Los datos reflejan la preocupación del sector, pues si bien el año pasado se registró entre 9 y 16 denuncias de propiedades en conflicto, ahora la cifra asciende a 31, además de supuestamente 170 casos de ocupaciones ilegales de tierras fiscales.

En ese sentido, José Luis Vaca, presidente de Fegasacruz, pidió al Ministerio de Gobierno, al INRA, y la Policía nacional que tomen acciones directas e inmediatas contra estos grupos.

“Pedimos a la Fiscalía y jueces intervenir, que hagamos una fuerza común para dar viabilidad a este país. Pedimos seguridad jurídica. Deben endurecerse las penas contra los ‘toma tierra’. Aquí se está afectando a los niveles de producción del país. Nosotros hemos asumido dar seguridad alimentaria al país, pero con esta toma ilegal está en riesgo. Aquí hay mafias organizadas. Le tomo la palabra a las autoridades”, dijo Vaca.

Por su lado, Adrián Castedo, presidente de Asppa, si bien destaca el trabajo conjunto con el INRA, no obstante, señala que demora su accionar.



Tomás Ucahani , dueño de un predio en Pailón, testimonió que un grupo de campesinos ingresó a su propiedad y que recibe amenazas constantes.



Otra de las afectadas, identificada como Delia Pozo, dijo que su predio de 400 hectáreas ubicado en El Torno fue invadido por campesinos y hasta la fecha nadie puede retirarlos. “Pido al presidente Evo Morales hacer cumplir la ley, no puedo ingresar a mi tierra, me amenazan de muerte”, sintetizó.

INRA analiza el caso



La unidad de Comunicación del INRA Santa Cruz informó de que el director de esa institución, Sergio Imana, evalúa el caso y que dará un informe el próximo jueves sobre los pasos a seguir.

Refirió que ayer en la mañana sostuvo reuniones con los afectados, pero que cada caso es particular y por lo tanto es necesario analizar uno por uno para actuar como corresponde a ley.