... cara a cara

_El corazón de Londres ha sufrido ayer la estocada de un solitario terrorista, a quien le ha sido suficiente estrellar un vehículo y llevar un puñal en la mano para producir un sangriento ataque. El fanático ha sembrado muerte y terror frente al Parlamento británico, demostrando que la más férrea seguridad puede ser perforada. Entre las víctimas mortales y heridos están el propio terrorista, algunos policías y también civiles. La conmoción es mundial por este nuevo atentado, con lo que queda claro el permanente riesgo en el que vive el planeta. No hay cómo relajar la vigilancia y la alerta debe ser constante, sobre todo en cada una de las ciudades elegidas como enemigas por las células terroristas que están al acecho de ciudadanos inocentes.

_La justicia chilena dispuso la detención preventiva de nueve bolivianos, dos de ellos militares. La resolución elevará más la tensión en las relaciones de dos gobiernos enfrentados y de dos naciones vecinas. El hecho no puede ser aislado de una coyuntura y un contexto complicado, pues ocurre horas después de la presentación de la réplica boliviana ante La Haya y en la víspera de la recordación de la pérdida de nuestro litoral. Es muy probable que la situación no quede ahí. El Gobierno nacional tendrá que defender su argumentación para que liberen a los detenidos. El dilema es cómo, si no funciona hasta ahora la vía diplomática y si la justicia falló en primera instancia. Con paciencia e inteligencia habrá que encontrar la salida.

_La selección inicia otra etapa en la eliminatoria, sin buenos augurios. No solo pasaron tres entrenadores en un proceso que nunca fue proceso, agravado por terribles desaciertos dirigenciales. Aun así, que no muera el apoyo a la Verde.