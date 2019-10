Subastan en Suiza joyas y diamantes de princesas

Diamantes excepcionales por su peso y color y alhajas aristocráticas, como las joyas de una princesa alemana que estuvo casada con el Aga Khan, saldrán a subasta la próxima semana en Ginebra.



Para su acostumbrada venta de alta joyería de primavera a orillas del lago Lemán, Sotheby"s y Christie"s reunieron piezas fuera de lo común y esperan batir récords.



La más impresionante de todas ellas es un diamante azul que Christie"s subastará el 18 de mayo. "Oppenheimer Blue" pesa 14,62 quilates y se estima que vale entre 38 y 45 millones de dólares. Según Christie"s "es el mayor diamante azul "fancy vivid blue" jamás subastado.



Es una piedra muy solicitada, pero no siempre halla comprador. Un diamante azul de 9,54 quilates que perteneció a la actriz estadounidense Shirley Temple (1928-2014) se quedó sin vender en una subasta celebrada en abril pasado en Nueva York. Estaba estimado en entre 25 y 35 millones de dólares pero las pujas no pasaron de 22 millones y se retiró de la venta.



El diamante más caro



Sotheby"s, subastará 495 lotes valorados en 140 millones de dólares en total.



El rey será "Unique Pink", diamante rosa tallado en forma de pera y catalogado "Fancy vivid pink". Es el más grande de los subastados hasta ahora de este tipo.



Esta piedra, engastada en una sortija, pesa 15,38 quilates. Sotheby"s posee actualmente el récord de diamante más caro vendido en subasta. Se trata del "Blue Moon of Josephine" de 12,03 quilates, por el que un magnate de Hong Kong pagó 48,4 millones de dólares en 2015.



Sotheby"s venderá el 29 de junio en Londres el mayor diamante en bruto hallado desde hace 105 años, una piedra de 1.109 quilates estimada en 70 millones de dólares.



Lo pone en venta la compañía minera canadiense Lucara Diamond, que extrajo en una mina de Botsuana este diamante y otro de 813 quilates llamado "La Constelación". Este último se vendió al comienzo de mayo por un precio récord de 63 millones de dólares. Se desconoce el nombre del comprador.



Christie"s también pondrá a la venta 46 joyas pertenecientes a Gabriela de Leiningen, una princesa alemana que fue esposa de Karim Aga Khan. Estas joyas, firmadas Cartier, Boucheron, Tiffany o Van Cleef, están estimadas en 15 millones de dólares.



Esta figura de la jetset, conocida también por sus actividades humanitarias, vende un diamante de 36 quilates llamado Pohl Diamond. Se estima que vale entre 3,8 y 5,5 millones de dólares.