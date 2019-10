Policías golpean a mujer causándole fracturas

La tarde de ayer al promediar las 16:30 la señora Beatriz Guzmán Sosa de 49 años sufre una brutal agresión en su domicilio por parte de dos tenientes de la policía.



La señora Beatriz increpó a los uniformados ya que ingresaron a su propiedad, en ese momento los oficiales la golpearon causándole graves lesiones en el rostro y el cuerpo.



“La señora Beatriz Guzmán Sosa ha sido brutalmente golpeada por dos oficiales, tenientes de la policía, con el pretexto que tenían orden para detener a un trabajador del esposo de esta señora por pensiones” declaró el abogado de la familia de la víctima.



“Estos policías ingresaron, no sabemos si tenían orden de allanamiento, no había fiscal presente. Sin embargo entraron al domicilio particular de la señora, ella estaba sentada en una silla, se levantó y de manera brusca, arbitraria, atrevida y alevosa, uno de los tenientes oficiales de policía, la golpeó en el pecho haciendo caer a la señora Guzman” dijo el abogado defensor de la familia afectada.



“conocemos que son dos tenientes y sabemos que uno de ellos es de apellido Cuevas” acotó el abogado defensor de la víctima, quien en este momento se encuentra internada en una clínica Prosalud con diagnostico reservado.



"Tiene la muñeca destrozada, la cara desfigurada, la cadera afectada y se teme por que la columna vertebral pueda estar comprometida por la gravedad de las lesiones sufridas a causa de los golpes propinados por los supuestos tenientes de la policía" concluyo el abogado defensor de la victima, la señora Guzmán Sosa.