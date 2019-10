Evo sospechó que Zapata mentía y tía evita declarar

El presidente Evo Morales dudó de la versión que le dio Gabriela Zapata sobre la muerte del hijo que ambos tuvieron. Ahora el Gobierno considera que es "víctima" de las mentiras de su exnovia, mientras que Pilar Guzmán, "tía" de la empresaria, prefiere guardar silencio.



"Lo comentó en Gabinete, decía que siempre pidió que le presentan al niño y me decían que estaba enfermo, perdió que me lo muestren y dijo que nunca lo llegó a ver. Dio dinero para que lo lleven a curar a Chile y después, mucho tiempo después, le dijeron que había muerto, pero no le presentaron un certificado de defunción", dijo a EL DEBER el ministro Reymi Ferreira.



Conoce más: "Engañaron al presidente” con un hijo que no existió



Pilar Guzmán, "tía" de Zapata, quien primero aseguró que el menor vive y que lo tuvo en brazos, evita declarar al respecto. "Tengo entendido de que no puedo hablar de ese menor, hay una prohibición del juzgado, la prohibición llega a terceras personas (...) Quizá esa medida se la hizo para que yo no pueda hablar del niño", explicó a este medio.



El ministro aseguró que el presidente "siempre actuó de buena fe" y tildó de "inescrupulosa" a la expareja de Evo. "El menor nunca fue inscrito en un colegio, no tenía carnet de identidad, se registró todas las salidas del país y no había nada, en el allanamiento a la casa de Zapata no se encontró ningún indicio y la familia tampoco sabía nada", señaló.



Lea también: Revelan que el certificado del hijo de Evo es "falso"



La partida de nacimiento del menor, falsa según reveló hoy el Fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, indica que nació el 30 de abril de 2007 en la ciudad de La Paz. La investigación concluye que Zapata no estuvo en ningún centro médico para dar a luz en esa jornada, según Ferreira.



El 3 de febrero el periodista Carlos Valverde presentó el documento como parte de una denuncia por tráfico de influencias, entre Morales y Zapata, que era gerente de CAMC, una empresa China que se benefició de millonarios contratos en el país.



Puedes ver: Requisa no ubicó indicios del hijo de Evo con Zapata



Confabulación previa contra Evo por los nexos familiares de Zapata con la oposición y ambición por enriquecimiento son algunas de las hipótesis que el Gobierno sostiene sobre el comportamiento de la empresaria. Ahora se asegura que "se cayó" la denuncia por corrupción contra el presidente.



Algunas personas del entorno de Zapata le dijeron a EL DEBER que el niño nunca nació, debido a ciertas "complicaciones" durante la etapa final del embarazo. Hoy el vicepresidente Álvaro García Linera aseveró que "no hay tal hijo, le mintieron a Evo y le mintieron a Bolivia".