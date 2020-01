Proyecto plantea legalizar el aborto para 9 circunstancias

¿Cuántas mujeres mueren por abortos mal practicados? Lanza el cuestionamiento el presidente del Senado, José Alberto Gonzales; mientras que los opositores, Samuel Doria Medina y Oscar Ortiz dicen que el aborto "no es legal" y que la "vida" está protegida por la Constitución Política del Estado. Así se abre el debate sobre el polémico tema de la interrupción del embarazo.

Gonzales confirmó que se ha introducido en el proyecto del Código del Sistema Penal la legalización del aborto para nuevas circunstancias en las que las mujeres pueden recurrir a una praxis, es decir se ha "ampliado y abierto" el candado de las restricciones, a diferencia del actual Código Penal

El proyecto que se encuentra en la Comisión de Justicia Plural prevé al menos nueve causas que permiten la práctica de una interrupción del embarazo sin que signifique una infracción. Primero; cuando se realice el aborto en las primeras ocho semanas de gravidez y por única vez: la mujer se encuentre en situación de calle o pobreza; no cuente con recursos suficientes para la manutención propia y de su familia; sea madre de tres o más hijos y no cuente con recursos; y sea estudiante.

Segundo, en cualquier etapa de la gestación cuando: se realice para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada; se realiza para prevenir un riesgo presente o futuro para la salud integral de la mujer embarazada; se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida; el embarazo sea consecuencia de una violación o incesto; y la embarazada sea niña o adolescente.

Gonzales apela a debatir con racionalidad, calma y mirando la realidad de esta problemática. "Un primer elemento para el debate: ¿cuántas mujeres mueren por abortos mal practicados?" cuestiona. "Tenemos una estadística escandalosa de gente que se dedica a la práctica de abortos clandestinos", plantea el legislador.

Aclara que no está "asumiendo una posición", pero que es evidente que hay una realidad que debe ser enfrentada con el debate, porque la práctica "clandestina" de los abortos deja mujeres muertas o mujeres con graves lesiones en el útero.

"Así como se garanticen temas éticos o religiosos también se piense en preservar la vida de las mujeres y se evite que haya personas que sigan haciendo negocios en este tema".

Samuel Doria Medina líder de Unidad Nacional, recuerda que este tema no fue nada simple en el debate de la Asamblea Constituyente. Aunque precisa que la Constitución Política del Estado es clara: "el aborto no es legal en Bolivia", sostiene.

Manifiesta que si se quiere cambiar este tema, necesariamente se debe modificar la Constitución Política del Estado, mucho más porque la mayor parte de la población en el país profesa la religión católica.

En esa misma línea, el senador Oscar Ortiz de Unidad Demócrata afirmó que "la vida está garantizada en la Constitución Política del Estado y en el Pacto de San José de Costa Rica. No solo va en contra de la Constitución sino en contra del sentimiento de la gente", sostuvo.

Gonzales aclara que las modificaciones al Código Penal no tienen la intención de "promocionar el aborto" o "alentar" a que cualquier mujer se practique una interrupción del embarazo. "Suena bien el término de despenalizar y da la impresión que ahora el deporte nacional en Bolivia será este. No es así, no es así", sostuvo Gonzales.