Conocé las hormonas que deciden tu deseo sexual

No todos los días tenemos ganas de sexo, la verdad es que hay veces que nos sentimos demasiado cansadas o estresadas como para darnos el tiempo de encender el deseo sexual con nuestra pareja.



La ginecóloga Mónica Raya nos indica que efectivamente las hormonas influyen en el deseo sexual, puesto que tanto hombres como mujeres cuando están comenzando la etapa de la pubertad experimentan ciertos cambios físicos, como la maduración de sus órganos sexuales tanto femeninos como masculinos, comienzan a liberarse las hormonas sexuales que son la progesterona, estrógenos y la testosterona. En ambos casos se experimentan cambios físicos y sicológicos, en las mujeres se inicia con la primera menstruación, el aumento de peso, vello púbico, ensanchamiento de caderas, etc. En los varones comienzan con la eyaculación, aumento de altura, acné, ensanchamiento de espalda y voz más grave.

Las hormonas del amor

La sicóloga Ana Salgado, especialista en terapia sexual, indica que el amor, el sexo y las relaciones que surgen de estos están impulsados por hormonas que invaden nuestro cuerpo y cerebro. Cuando nos enamoramos, la culpable es la dopamina, que es comúnmente asociada con el sistema del placer del cerebro proporcionando los sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona proactivamente para realizar ciertas actividades, esta hormona es liberada mediante experiencias naturalmente gratificantes, tales como comer o tener sexo. Una de las cosas que “queremos” con la persona amada es tener sexo, el deseo sexual es responsabilidad de la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, pero también está presente en la mujer, cumpliendo importantes funciones en la regulación de aspectos como el humor, apetito sexual y sensación de bienestar. Los niveles de testosterona son heredados, por eso cada cual es diferente y es difícil encontrar a otra persona con la misma cantidad de “ganas” que nosotras.

¡Enterate cuándo luces más atractiva para ellos!

Según el portal Universo Alessandra, se han realizado estudios científicos para determinar en qué momento del mes las mujeres lucimos más atractivas y su relación con nuestro ciclo menstrual. En ellos se determinó que la mujer es más atractiva cuando está cerca de su ovulación.

Y fíjense qué “coincidencia”, nos volvemos más atractivas no solo cuando estamos en el momento de máxima fertilidad, sino que es en ese momento cuando nuestro deseo se vuelve más poderoso y estamos dispuestas a tener sexo con nuestras parejas.

Podríamos decir que, cuando queremos sexo, ¡emitimos señales para atraer a los hombres de manera irresistible!. Si quieren volver loquitos a sus hombres, no duden en ir de cacería cuando estén ovulando. ¡Pero cuidado!, no olviden protegerse