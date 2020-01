Falleció el exjugador paraguayo Roberto Cabañas

El exfutbolista paraguayo Roberto Cabañas, ídolo del Boca Juniors de Argentina, del América de Cali de Colombia y del Cosmos de Nueva York, falleció este lunes en Asunción víctima de un paro cardiorrespiratorio a la edad de 55 años, informó su hermano.

"Está confirmado que falleció mi hermano. Le dio un infarto", dijo a la radio ABC Valerio Cabañas, hermano del que también fuera estrella de la selección paraguaya de fútbol, campeón de América en 1979 y mundialista en México 1986.

Con la voz entrecortada por momentos, Valerio recordó que su hermano no sufría de problema alguno de salud. “Tenía 55 años. Ni la cabeza le dolía, no nos dijo nada”, afirmó en conversación con la 730 AM.

Roberto Cabañas tenía 55 años, nacido en Pilar, jugó en Cerro Porteño y Libertad de Paraguay, el New York Cosmos, América de Cali y Independiente Medellín de Colombia, Barcelona de Ecuador, Brest Armorique FC y el Lyon de Francia, y Boca Juniors. Cabañas también fue parte de la Selección de Paraguay que ganó la Copa América 1979 e integró la nómina que participó en la Copa Mundial de Fútbol de 1986 disputada en México