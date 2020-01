Goni vive en una casa de 1,4 millones de dólares en Estados Unidos

Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) vive en Estados Unidos (EEUU) en una casa valuada en 1,4 millones de dólares, de acuerdo a un artículo publicado por 'El Nuevo Herald', sobre los sospechosos de corrupción en Latinomérica que se refugian en el sur de la Florida.

La nota detalla que la ex autoridad "era un magnate minero antes de ascender a la presidencia, se fue a vivir a Chevy Chase, Maryland, un elegante suburbio de Washington, D.C. El vive ahora en una casa de ladrillo de dos pisos".

Además se menciona a Carlos Sánchez Berzain, que "se estableció en el sur de la Florida. Documentos muestran que él y su cuñado son personalmente propietarios, o están listados como directivos o miembros de entidades de negocios que controlan conjuntamente propiedades inmobiliarias en Miami por un valor de unos 9 millones de dólares".

Explica que "el estatus de inmigración de Sánchez de Lozada no está claro. El dijo en una deposición jurada en el 2015 que él no era ciudadano estadounidense. Su yerno (Mauricio Balcazar), quien habló con ProPublica a nombre suyo, no quiso decir si Sánchez de Lozada había solicitado asilo".

La Fiscalía, que sigue varios procesos contra Goni, aseveró que antes de su fuga del país, esa administración "sustrajo de forma ilegal millones de las arcas del Estado (...) Sánchez de Lozada había sacado alrededor de 22 millones de dólares de los fondos reservados del país antes de darse a la fuga".

Tanto Sánchez de Lozada, como Sánchez Berzain huyeron a EEUU, tras la crisis de 'octubre negro' de 2003. En el 2006, el segundo solicitó asilo político, el cual recibió en el 2007. Un formulario le p`reguntaba: "¿Ha sido usted o algún miembro de su familia acusado, encausado, arrestado, detenido, interrogado, hallado culpable y sentenciado, o preso en algún país que no sea Estados Unidos?". Él marcó la casilla que indicaba “no”.