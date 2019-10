Quieren estatizar Colquiri y mineros siguen la vigilia

El Gobierno propone estatizar la mina Colquiri. Ese es el planteamiento inicial que las autoridades llevan al diálogo que iniciaron hoy cerca de las 11:15 en instalaciones del viceministerio de Régimen Interior en La Paz.



"La propuesta del ministerio de Minería es estatizar todas las áreas correspondientes a Colquiri, incorporando a los cooperativistas de la 26 de febrero a la minería estatal y así superar estas diputas", explicó el ministro de Gobierno Carlos Romero.



Los dirigentes del sector movilizado exigieron la liberación de los detenidos tras el enfrentamiento de la víspera y después recién iniciar el tratamiento de su pliego de 11 puntos, a lo que el titular de la cartera de Minería, César Navarro anticipó respuestas positivas a sus reclamos.



"Hemos explicado que muchos de los puntos de Caracoles y Colquiri tienen respuestas positivas, no tienen respuestas de ninguna manera negativas. No pueden existir medidas de presión, no vamos a tolerar medidas criminales y tampoco violencia", sostuvo a su salida de la reunión de Gabinete.



Los dirigentes de la Federación Nacional de Cooperativistas Mineros (Fencomin) explicaron que el conflicto surge por las áreas de explotación en la mina Colquiri, además de otras demandas que las autoridades no atendieron en los últimos años.



Romero explicó antes de ingresar al diálogo que "se han liberado a los policías detenidos, tenemos algunos policías heridos y estamos haciendo seguimiento a su situación, pero se ha restituido el tránsito normal en la zona".



En la víspera uniformados y cooperativistas intercambiaron gases lacrimógenos y dinamitas en el sector de Ayo Ayo, carretera entre La Paz-Oruro. Ahora se mantienen en vigilia a la espera de conclusiones del diálogo. ,

11:27 am. Se instala diálogo. Min Romero bromea y pide a cooperativistas q "colaboren con dinamita para Sport Boys". pic.twitter.com/9aUEUEwwpT— MinisteriodeGobierno (@MindeGobierno) junio 3, 2015 n