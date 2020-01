Político mexicano usa el discurso de Underwood

A un exalcalde de un poblado mexicano se le ocurrió subir a redes sociales una copia fiel de un discurso del protagonista de "House of Cards", Frank Underwood, quien le respondió a través de su mano derecha, Doug Stamper, en un mensaje de Netflix.

"Dicen que tenemos el gobierno que merecemos y pienso que México merece algo más grande", dice Miguel Ángel Covarrubias, exalcalde del central poblado de Texoloc (unos 5.000 habitantes) emulando a Underwood en un video en su página de Facebook.

Covarrubias, político hasta ayer desconocido fuera de su poblado, que no ocupa ahora cargo alguno ni está inmerso en campañas electorales, reconoció que decidió salir a hacer su "House of Cards" a la mexicana sólo para hacerse viral.



"Estamos satisfechos de haber logrado el tema de viralización del video", dijo este miércoles Covarrubias a la televisora Milenio al reconocer su sorpresa de ser buscado por grandes medios nacionales y de haber provocado una respuesta de Netflix.



El video de Covarrubias, quien aparece muy solemne de traje y corbata ante un escritorio y bandera mexicana de fondo, brincó a las primeras planas de la prensa mexicana la noche del martes y en un par de horas apareció Stamper, encarnado por el actor Michael Kelly.



"A la gente de México: esto no es una competencia. Les sorprendería de dónde viene la inspiración de algunas personas. Estén al pendiente", dice Stamper.



Covarrubias respondió a medianoche en otro video: "Para el presidente de los Estados Unidos Frank Underwood y su gabiente. No es una competencia, ni tampoco un error. Ahora tengo tu atención Frank (...). Copiar nunca fue el objetivo, la atención del mundo sí".



De lo poco que se conocía en la prensa de este político fue que en 2014, cuando era alcalde, fue detenido en estado de ebriedad acusado de orinar dentro de un taxi colectivo en el centro vacacional de Los Cabos (noroeste).



En el marco de su estrategia publicitaria, Netflix, la mayor plataforma de streaming del mundo y que acapara el mercado mexicano, ha lanzado videos que explotan la cotidianidad mexicana.



Cuando la gigante Televisa creó su propia plataforma y anunció que retiraría sus culebrones de Netflix, la firma estadounidense le respondió con un video en el que recopila escenas de sus principales heroínas llorando lastimosamente.



Semanas atrás, para lanzar la quinta temporada de "Orange is the New Black", para realizar un par de videos infiltró en la prisión a la actriz mexicana Itatí Cantoral, una de las villanas más estridentes de los culebrones y que fue la sensación entre las reclusas hispanas.