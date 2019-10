Solo el 69% de los autos fueron inspeccionados

Este jueves concluye el plazo de la inspección técnica vehicular; en Santa Cruz, el 69% del parque automotor fue revisado, así lo ha confirmado Marco Antonio Cortez, jefe regional de recaudación de la Policía. De momento se sabe que no habrá una prórroga y Transito alista los operativos para retener a los motorizados que no han sido inspeccionados.



“En Santa Cruz hasta el momento tenemos registrados 209.903 vehículos, que representa a un 69% del parque automotor. El plazo se mantiene hasta mañana, no hemos recibido ninguna instructiva de ampliación”, informó Cortez.



De acuerdo con la autoridad policial, el propietario del vehículo que sea sorprendido conduciendo sin la revisión técnica será pasible a una sanción económica de 40 bolivianos a parte de la retención del vehículo en dependencias de la Unidad Operativa de Tránsito.



El plazo fue ampliado en febrero



El control inició el 3 de noviembre de 2015, bajo la modalidad de reservas en línea a través de una aplicación móvil (Reserva ITV), también mediante el centro de llamadas 800-10-2363 o por el portal web (www.policiadnfr.gob.bo).



En primera instancia el plazo fenecía el 3 de febrero y ante la baja asistencia se tomó la decisión de ampliar el proceso por el lapso de 30 días más.



Último reporte a escala nacional



Al 28 de febrero, a escala nacional se tenía el registro de 840.000 vehículos inspeccionados, de los cuales, 30.000 corresponden al transporte público y el resto al parque automotor particular.