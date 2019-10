Johnny Fernández asumirá su titularidad

El ex candidato a concejal por Unidad Cívica Social (UCS), Johnny Fernández, informó este miércoles en conferencia de prensa que ya fue presentada la documentación que le pedía el Tribunal Departamental de Justicia para poder habilitarlo como concejal.



Fernández manifestó que Impuestos Internos y la Corte Electoral (Tribunal Electoral) pretendía inhabilitarlo por el pliego de cargo que tenía la Cervecería Boliviana Nacional (CBN) en 2002. Ante esta actitud, él realizó un amparo que derivó en una sentencia del Tribunal Constitucional, lo cual lo habilitó para candidatear como Alcalde en esas fechas.



“Ese pliego de cargo no era de la persona jurídica de Johnny Fernández, sino de una empresa, así que no correspondía la inhabilitación de mi candidatura. ¿Cómo me habilité entonces, para ser candidato a la Alcaldía Municipal? ¿Cómo fui alcalde entonces?, dijo Fernández.



El representante de UCS, indicó que no realizó su juramento porque el Tribunal de Justicia esperaba que se presente la documentación que respalde su habilitación. Una vez presentada, la institución deberá dar una respuesta hasta este viernes, con el día y hora que debe jurar como concejal.