9 claves para entender la Cumbre del Clima

La semana que viene, 147 gobernantes se encontrarán en Francia para debatir acciones respecto al futuro del planeta. La intención de la Cumbre es crear una Alianza del Clima que mantenga el incremento de las temperaturas limitado a 2 grados como máximo.



El responsable de Energía Renovable Alternativa (ERA), César Martínez señala que para lograrlo "todos los países deben dar el paso al frente y cambiar sus matrices energéticas" optando por aquellas que son menos nocivas para el planeta.



Te presentamos 9 claves para entender qué es lo que sucederá en París y cómo podemos unirnos en esta cruzada por el clima:



1. ¿Qué es la Cumbre del Clima de París?

?

Es una reunión anual de los países que quieren tomar medidas en contra del cambio climático y la versión 21 se celebrará entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre.



2. ¿Por qué es importante?

?

Es un encuentro global que este año contará con la presencia de 147 gobernantes, lo que deja a muy pocos países fuera de la cita. Se buscará establecer objetivos claros, concretos y alcanzables.



3. ¿Cuál es el objetivo de la cumbre?

?

Llegar a un acuerdo global que mantenga el calentamiento global por debajo de los 2 grados desde ahora hasta el final del siglo XXI. También se acordarán acciones para hacer frente a los efectos que tenga el cambio climático en todo el mundo.



4. ¿Por qué solo 2 grados?



Porque una variación superior de esos grados serias consecuencias, como por ejemplo un aumento en los eventos climáticos extremos: huracanes, sequías, olas de calor y de frío.



5. ¿Es una meta alcanzable?

?

Será un objetivo difícil de alcanzar, pero no imposible. Si no se pone freno a las emisiones de gases, las temperaturas aumentarían de unos 3 grados de aquí a 2030, lo que supondría entre 2,7 y 3,5 grados a finales de siglo.



6. ¿Qué se necesita para llegar a un acuerdo?



Hay 4 fundamentales cuatro aspectos: establecer normas y mecanismos para que aumente progresivamente la ambición de ese acuerdo, que los países presenten sus propuestas antes de la Cumbre como demostración de su implicación en este compromiso, ayudar a las economías en desarrollo y que toda la sociedad civil se involucre en estos objetivos



7. ¿Cuáles son los puntos de conflicto?

?

Aunque hay bastante optimismo, existen algunos puntos de difícil acuerdo. La financiación para proyectos de mitigación de los efectos del cambio climático, las responsabilidades que se le exigirán a cada país y la voluntad de llegar a un acuerdo factible y no solo a una declaración, serán los principales desafíos.



8. ¿Cómo podemos colaborar a cumplir ese objetivo?



Optando por las energías renovables. Según Martínez, existe ya la tecnología y la producción en masa de estas nuevas tecnologías para la puesta en marcha de sistemas de generación energética que no dañan el medio ambiente.



9. ¿Qué tipo de energía es la menos nociva para el planeta?



La energía solar (térmica y fotovoltáica), eólica (producida por el viento) y geotérmica (que proviene del calor de la tierra).



El especialista en energías alternativas agrega que el único daño medioambiental se produce durante la fabricación de los generadores, que luego duran muchos años y causan "cero daño al planeta".



También te puede interesar: 147 gobernantes irán a la cita sobre clima en París