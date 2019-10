Cívicos manifiestan a Percy su preocupación por ocupación de vías

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Róger Montenegro envió una carta al alcalde Percy Fernández, expresándole su preocupación por el avasallamiento de los espacios públicos y los enfrentamientos que se están dando por la presencia de gremiales en áreas públicas de La Ramada.



En la misiva Montenegro pide al burgomaestre cruceño que instruya a la secretaría correspondiente, para que actúe en función a los intereses de la población cruceña.



Vecinos afectados acudieron ante la entidad cívica para que intervenga como mediador en este asunto, toda vez que los denominados nocheros insisten vender en el camellón de la avenida Grigotá o en calles aledañas, y lo que es peor, señalan que lo hacen con autorización de las autoridades.



Sobre este tema el secretario de Defensa Ciudadana, José Negrete, dijo que ‘los nocheros’ no tienen autorización para asentarse en ninguna calle alrededor de La Ramada, aunque reconoció que en días pasados sí les había dado permiso para que vendan en la calle Antonio Suárez, donde los vecinos no quieren su presencia.



“Hubo una autorización, pero cuando nos dimos cuenta que estaban jugando con nosotros a la gallinita ciega, le quitamos la autorización”, dijo Negrete esta mañana y afirmó que el requisito principal para que se autoricen asentamientos en algún espacio de la ciudad, es la conformidad de los vecinos que viven en la zona.



Negrete indicó que hoy enviará gendarmes municipales para no dejar que nadie se asiente en la calle Antonio Suárez o en la calle La Cañada, espacios que estaban siendo ocupados por gremialistas de las asociaciones 7 de Julio, 27 de Julio y 6 de Octubre, que fueron retirados por sus pares del mercado La Ramada del camellón central de la avenida Grigotá.



Negrete también cuestionó a la diputada Yakelín Miranda, a la que sindica de ser la dirigente que está detrás de las movilizaciones de comerciantes que buscan un lugar en algún espacio público.