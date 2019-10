Buenos Aires y Santiago, las mejores para vivir

Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) y San Juan (Puerto Rico) son las mejores ciudades latinoamericanas para vivir, según un informe publicado hoy por la Economist Intelligence Unit (EIU), la unidad de negocios del grupo británico "The Economist".



En la lista mundial de 140 urbes, liderada por quinto año consecutivo por la ciudad australiana de Melbourne (97,5 %), Buenos Aires (82,4 %) ocupa el puesto 62, Santiago (80,7 %) el 64 y San Juan (78,7 %) el 67.



¿Cómo obtienen sus puntuaciones?



"Las ciudades latinoamericanas obtienen una gran puntuación en materia de cultura y medio ambiente, pero no tanto en estabilidad.

Argentina, Brasil y Venezuela han sufrido disturbios relacionados con su difícil situación económica", dijo a Efe Jon Copestake, de EIU.



"Además, muchas urbes de América Latina sufren un índice de criminalidad elevado, lo que afecta a su estabilidad. Por ejemplo, Bogotá, la ciudad que más ha mejorado en la región en los últimos años, tiene una mala puntuación a nivel global en estabilidad", señaló.



"The Economist" califica a las metrópolis sobre cien en aspectos como educación, estabilidad, cultura, medio ambiente, infraestructura o asistencia sanitaria.



Las ciudades que han sacado mejor resultado tienden a ser localidades de tamaño medio en países ricos con una densidad de población baja, indicó el informe.



En el estudio "Ranking de ciudades más vivibles del mundo", 15 urbes latinoamericanas se han ubicado entre las 140 de la lista hecha pública este martes.



Ciudades de la región mejor ubicadas



Montevideo (Uruguay), San José (Costa Rica), Lima (Perú), Río de Janeiro (Brasil), Asunción (Paraguay), Sao Paulo (Brasil), Ciudad de Panamá (Panamá), México DF (México), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia), Ciudad de Guatemala (Guatemala) y Caracas (Venezuela) completan la clasificación de metrópolis de Latinoamérica.



Melbourne ha liderado el ranking por quinto año consecutivo por delante de otros destinos tan apreciados como Viena (Austria), Vancouver (Canadá), Toronto (Canadá), Adelaida (Canadá) y Calgary (Canadá).



Para "The Economist", Kiev (Ucrania), Damasco (Siria), Dhaka (Bangladesh), Puerto Moresby (Papúa Nueva Guinea), Lagos (Nigeria) y Trípoli (Libia) son las "ciudades menos vivibles" del mundo.

