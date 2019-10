Un cronista galardonado con los mejores premios de periodismo

Roberto Navia Gabriel nació en 1975 en Santa Cruz, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y actualmente trabaja en EL DEBER, en la sección de reportajes de investigación del suplemento Séptimo Día.



Atraído por los grandes maestros de periodismo, empezó a buscar historias que no estaban en las agendas noticiosas y a desarrollar fórmulas narrativas periodísticas novedosas en Bolivia. De esa forma ganó reconocimientos nacionales e internacionales, recibiendo el máximo galardón periodístico en España y uno de los de mayor reputación internacional, el premio Ortega y Gasset en el 2007.



El Ortega y Gasset, que concede el diario El País, le fue otorgado por la investigación "Esclavos made in Bolivia", que nació tras pasar un mes internado en talleres clandestinos de costura de Buenos Aires y de San Pablo para reportear la vida de bolivianos reducidos a servidumbre.

Inmediatamente después de darse la noticia del galardón, el Gobierno argentino clausuró seis lugares donde se sometía a seres humanos.



Recientemente, en 2014, Roberto Navia recibió el Premio Libertad Juan Javier Zeballos 2014 de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y el Premio Nacional de Crónica Pedro Rivero Mercado, por la crónica inédita "Tribus de la inquisición", que narra los feroces linchamientos en Ivirgarzama.



Esa misma crónica es la que ha sido distinguida por el premio Rey de España, que otorga la agencia Efe, y que está dotado con una bolsa de 6.000 euros (unos 6.700 dólares).



En 2012 Navia ya fue el ganador del Premio de Reportaje sobre Biodiversidad con su artículo "Flechas contra el asfalto", una separata de 12 páginas que evidenció que los habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) se estaban organizando para una cruzada pacífica para impedir que una carretera asfaltada parta en dos su territorio.



Años antes, en 2006, recibió el Premio Nacional de Periodismo de la Asociación de Periodistas de La Paz por su reportaje "La maldición de ser Sudaca" y fue reconocido con la Medalla Huáscar Cajías de las Nuevas Generaciones.



En 2005, fue galardonado en Bruselas (Bélgica) con el premio Lorenzo Natali de la Comisión Europea por su reportaje "Trabajar o morir" y fue ganador de la beca de Periodismo de Investigación de la Fundación Internacional Avina, entre otros reconocimientos.



Navia es coautor de la biografía no autorizada del presidente Evo Morales, "Un tal Evo" y del texto "Crónicas de perro andante", escrito conjuntamente con Claudio Ferrufino-Coqueuqniot en 2013.



La editorial Alfaguara de España, en 2012, eligió su artículo "Compran ‘bolitas" a precio de gallina muerta" para incluirla en la Antología de crónica latinoamericana actual.



Roberto Navia fue becario de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de Gabriel García Márquez y realizó cursos de capacitación en EEUU.