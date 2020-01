Los efectos negativos por el uso del computador

En todo el mundo, hasta 70 millones de trabajadores están en riesgo de sufrir el síndrome de visión de computadora y esos números tienden a crecer.



En un informe sobre el estado escrito por especialistas en cuidados oculares en Nigeria y Botswana, los autores detallan una lista cada vez mayor de profesionales en situación de riesgo: contadores, arquitectos, ingenieros, banqueros, los controladores de vuelo, artistas gráficos, periodistas, secretarias, académicos y hasta estudiantes - todos los cuales "no pueden funcionar sin la ayuda de la computadora".



Y eso sin contar los millones de niños y adolescentes que pasan muchas horas al día jugando juegos de ordenador.



Los estudios indican que el 70% a 90% de las personas que usan computadoras con frecuencia, ya sea para trabajar o jugar, pueden tener uno o más síntomas del síndrome de visión de computadora.



Los efectos del uso prolongado de la computadora no son solo están relacionados con la visión. Las quejas incluyen síntomas neurológicos como dolores de cabeza crónicos y problemas musculo-esqueléticos, como dolor de cuello y espalda.



Los autores del informe, Raymond Tope Akinbinu de Nigeria y YJ Mashalla de Botswana, citaron cuatro estudios que demuestran que el uso de un ordenador ni siquiera durante tres horas es probable que provoque síntomas oculares, dolor de espalda, dolor de cabeza tensión y el estrés sicosocial durante el día.



1. Visión borrosa y ardor



La queja más común relacionada con la informática consiste en los ojos, que puede expresarse en visión borrosa o doble, así como ardor, picazón, sequedad y enrojecimiento, todo lo cual puede interferir con el rendimiento laboral.



Una de las razones del problema es tan penetrante: A diferencia de las palabras impresas en una página electrónica las figuras se componen de píxeles claramente definidos, se han borrado los bordes, lo que hace más difícil para los ojos el mantener la atención. Sin darse cuenta, los ojos intentan varias veces descansar al enfocarse en un área detrás de la pantalla, y este cambio constante entre la pantalla y el punto de relajación crea fatiga visual y fatiga.



Otro efecto inconsciente es una frecuencia grandemente reducida de parpadeo, que puede resultar en ojos secos, irritados. En lugar de una frecuencia de parpadeo normal de 17 o más parpadeos por minuto, mientras se trabaja en un ordenador la velocidad de parpadeo se reduce a menudo a solo alrededor de 12 a 15 por minuto.



2. Distancia de enfoque



Pero hay problemas adicionales. La distancia a la cabeza de la pantalla y la posición en relación con ella también son importantes factores de riesgo. Para dar a los ojos una cómoda distancia de enfoque, la pantalla debe estar a aproximadamente 20 a 26 pulgadas (entre 50 y 66 centímetros) de distancia de la cara. Cuanto más cerca de los ojos esté el monitor, se dificulta más el trabajo de estos.



Además, los ojos deben estar en el nivel de la parte superior del monitor. La Universidad de Pensilvania del servicio de oftalmología informa que el centro de la pantalla debe ser de cuatro a ocho pulgadas (de 10 a 20 centímetros) más bajo que el de los ojos para reducir al mínimo la sequedad y picor al reducir la superficie expuesta de los ojos, ya que no se abrieron. Esta distancia también permite que el cuello permanezca en una posición más relajada.



Sin embargo, en un estudio realizado en Irán de 642 estudiantes preuniversitarios reportados en Biotecnología y Ciencias de la Salud el año pasado, el 71% estaba sentado demasiado cerca del monitor para una mayor comodidad, y dos tercios fueron mal colocados justo enfrente o por debajo del monitor.



3. Iluminación inadecuada



La iluminación inadecuada y los reflejos son otro problema. El contraste es crítico, lo aconsejable es usar la escritura negra en una pantalla blanca. La pantalla debe ser más brillante que la luz ambiental, esto hace que las pupilas se contraigan, lo que da a los ojos un mayor rango de enfoque.



Puede que tenga que cambiar la posición de la mesa, utilizar un regulador de intensidad de iluminación de la sala, o persianas de las ventanas inferiores para evitar la luz solar. Además, el uso de una pantalla plana con una cubierta antireflejo, y el uso de lentes reductor de reflejos o polarizados puede ayudar a minimizar el deslumbramiento.



Asegúrese de utilizar un tamaño de fuente que mejor se adapte a su agudeza visual, y tener sus ojos examinados regularmente, por lo menos una vez al año. Esto es especialmente importante para las personas mayores de 40 años y para los niños que son grandes consumidores de ordenadores, porque la agudeza visual puede cambiar con la edad.



Asegúrese también de que el monitor tenga una pantalla de alta resolución que ofrece una imagen más nítida. Y limpiar con frecuencia el monitor con un paño de limpieza antiestático.





Para los que trabajan con materiales impresos es aconsejable que utilicen un soporte al lado del monitor, esto podría minimizar la tensión del cuello.



4. Cómo minimizar los síntomas



Mientras que la prevención es lo más importante, si ya tiene síntomas del síndrome de visión de computadora, hay maneras de reducirlos o eliminarlos. Los oftalmólogos sugieren adherirse a la regla "20-20-20" : Cada 20 minutos, tomar un descanso de 20 segundos y mirar algo a 20 pies de distancia (unos 6 metros).



Conscientemente parpadear tan a menudo como sea posible para mantener las superficies oculares bien lubricadas. Cuando siente más sequedad, enrojecimiento e irritación dolorosa en los ojos, es aconsejable el uso lubricantes en gotas varias veces al día, mejor si son productos libres de conservantes.



También puede reducir el riesgo de sequedad en los ojos mediante el uso de un humidificador para añadir humedad al aire en la habitación. Además se sugiere la aplicación de compresas calientes y húmedas a los ojos cada mañana.