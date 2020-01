Murió Khashoggi; lideró el tráfico de armas

El magnate y comerciante de armas saudí Adnan Khashoggi, que lucró con la venta de armas en Oriente Medio durante los años 60 y 70, falleció el martes en Londres, según informaron fuentes familiares.

El multimillonario, nacido en 1935, falleció el martes en la capital británica a los 81 años de edad, según revelaron miembros de su familia a través de la red social Twitter.



Estos lamentaron la muerte de Khashoggi e indicaron que fue “un símbolo patriótico, una de las personalidades árabes pioneras e influyentes en los eventos regionales e internacionales".

Khashoggi estudió en la Facultad de Historia en la ciudad egipcia de Alejandría y posteriormente en la Universidad de Chicago, en EEUU, donde entró en contacto con hombres de negocios.



En su país empezó a trabajar para el Gobierno en el transporte de mercancías y aprovechó las carencias del Ejército saudí en los años 50 para ayudarlo a trasladar hombres, equipamiento militar y armas.



Posteriormente se hizo cargo del mantenimiento del aeropuerto de Al Zahran, en el este de Arabia Saudí, y entró en contacto con empresas de aviación y armamentísticas.



La página web del periódico saudí Okaz, así como los diarios electrónicos Sabaq y Al Weam, aseguraron que Khashoggi fue delegado de empresas estadounidenses de armas y aviones en Arabia Saudí y todo Oriente Medio.



Fundó alrededor de sesenta empresas a lo largo de su carrera, algunas de las cuales tienen su sede en varios países del mundo, y desarrolló buenas relaciones con diferentes mandatarios en las décadas de los 60, 70 y 80.

A partir de la guerra del Yemen, en los años 60, se convirtió en un poderoso vendedor de armas, compitiendo con las grandes compañías de armamento, al tiempo que diversificó los negocios por todo el mundo, que agrupó bajo el nombre de Triad, primera sociedad multinacional con capital totalmente árabe.



El célebre traficante de armas saudí construyó una imagen a base de opulencia y buenas relaciones que consiguieron que muchos creyeran que su cuenta era la más abultada del planeta.



En 1986 le surgieron graves problemas de liquidez, pero logró cancelar su deuda gracias al apoyo del banco saudí National Commercial Bank of Jedah.



Ese año fue convocado por el Congreso de Estados Unidos en relación con el Irangate, un caso vinculado a la venta secreta de armas estadounidenses a Teherán para lograr la liberación de rehenes norteamericanos en Líbano y ayudar financieramente a los contras nicaragüenses. No se encontraron pruebas que lo inculparan.



Un año después, en enero de 1987, volvieron a surgirle problemas con la justicia cuando el juez Jawn Sandifer, de Manhattan, ordenó el embargo de un apartamento debido al impago de 2,2 millones de dólares a la empresa británica Lonrho.



Acuciado por las deudas, puso en venta su empresa más rentable en Estados Unidos, la refinería Edgington Oil Co, momentáneamente suspendida por los Tribunales al tiempo que vendió su Boeing 727, al sultán de Brunei, por 19 millones de dólares y alquiló su villa de Mougins, en Francia, a Jean Claude Duvalier, expresidente de Haití.



También, en diciembre de 1987, vendió el famoso yate de lujo Nabila a la empresa Límite, propiedad de un millonario árabe. El barco es en la actualidad de propiedad del presidente de EEUU, Donald Trump.

En 1988 le fueron confiscados 11 valiosos cuadros que pertenecieron al expresidente de Filipinas Ferdinand Marcos, reclamados por el Gobierno de Manila. Khashogui afirmó habérselas comprado al matrimonio Marcos y vendido a la empresa Interconsulting.

Un año más tarde, el 18 de abril de 1989, Khashoggi era detenido en la localidad suiza de Berna tras una petición de extradición de Estados Unidos, acusado de ayudar al matrimonio Marcos a encubrir el uso de millones de dólares robados al Tesoro de Filipinas, aunque finalmente, en 1990, fue absuelto por un jurado neoyorquino.



Ese mismo año, el National Comercial Bank of Jedah ejecutó el embargo de su finca marbellí Al Baraka -en la que organizaba fiestas a las que invitaba a celebridades-, por 4.000 millones de dólares, ante la imposibilidad de Khashoggi de hacer frente a las hipotecas que gravaban todas sus propiedades en Marbella, de las que eran titulares distintas sociedades mercantiles o instrumentales radicadas en esta localidad costera malagueña y en Panamá.

A mediados de los 90 se vio implicado en un escándalo financiero en Tailandia, sospechoso de una malversación de fondos por unos 75 millones de dólares que casi hundió al Banco de Comercio de Bangkok.



Un año más tarde, fue demandado por el casino del hotel Ritz de Londres por una deuda de juego de 8 millones de libras. El caso se resolvió con un acuerdo cuyos términos nunca se conocieron.

En 2016 sufrió un ataque cerebral que lo dejó postrado en una silla de ruedas.