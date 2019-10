¿Qué hacer si no te pagan el primer aguinaldo?

El director del Trabajo en Santa Cruz, Medardo Flores, recordó este lunes que los empleadores tienen hasta las 18:00 de hoy para hacer el pago correspondiente del aguinaldo navideño, caso contrario advirtió que aplicarán las sanciones establecidas de acuerdo a ley.



“Si no lo hacen, vendría la sanción, primero, que beneficia al trabajador que es el pago doble, al margen de que tenemos la opción de iniciar acciones por infracciones a las leyes sociales”, señaló Flores.



¿Cómo hacer las denuncias?



La autoridad departamental del Trabajo dijo que los trabajadores que no hayan recibido el primer aguinaldo, hasta las 18:00 de este lunes, deben apersonarse al a Jefatura del Trabajo a denunciar a sus empleadores a través de un memorial o con una carta manuscrita.



“Si los trabajadores consideran que sus derechos fueron vulnerados, los conminamos a que se apersonen por la Jefatura a realizar la denuncia correspondiente para que iniciemos las acciones correspondientes”, añadió.



Segundo aguinaldo



Con respecto al pago del segundo aguinaldo, recordó que las empresas deben hacer el pago de este doble beneficio hasta el 31 de diciembre, si hasta el 24 de diciembre no presentan los requisitos establecidos en el Decreto Supremo reglamentario 2631.



“El último reporte que manejo es que solo una empresa en Santa Cruz ha presentado los requisitos para beneficiarse con la prórroga de pagar el doble aguinaldo hasta el 31 de marzo, así que el resto debe pagar el último día del mes”, concluyó Medardo Flores.



