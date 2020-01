César Farías presentó su defensa

El director técnico de The Strongest César Farías presentó este jueves su apelación ante el Tribunal de Justicia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), donde indicó que pedirá que la sanción que le dieron por dos años quede anulada. El entrenador venezolano teme que la defensa no sea aceptada.

"Tengo información que me indican que hay personas que no quieren aceptar mi apelación. Estamos estamos listos para llegar a las últimas consecuencias, no es una amenaza, pero no dejaré que mi prestigio sea dañado", manifestó Farías. El técnico aurinegro volvió esta jornada a los entrenamientos luego de tres días de ausencia.

El técnico venezolano aseguró que tiene el apoyo de los dirigentes del Tigre y que espera que la defensa no sea refutada. "Me siento respaldado para seguir luchando, tengo a mi lado gente que me ayudará a frenar este atropello que se cometió a mi persona. La pelota no discrimina, solo intento defender mi postura y espero que los encargados de recepcionar la apelación se iluminen y no la rechacen", sostuvo.

Se conocerá si la apelación es aceptada este lunes y saldrá la resolución final dentro de 30 días. El abogado de The Strongest, Luis Velazco, explicó que está habilitado para dirigir mientras se determine la respuesta final.