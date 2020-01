Felcc cumple 10 años y pide apoyo a instituciones

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) cruceña, unidad especializada en la investigación de hechos delictivos, celebra hoy su décimo aniversario. En el acto central el comandante general de la Policía, Édgar Ramiro Téllez, pidió a la Gobernacion y a la Alcaldía un mayor compromiso para dotar de los recursos necesarios a estas unidades policiales.La Felcc cumple 10 años y

pide apoyo a las instituciones





“Si se lo propusieran las autoridades, Santa Cruz tendría la mejor Policía del país”, aseveró Téllez en su discurso. La máxima autoridad policial del país, enfatizó que la Felcc no cuenta con vehículos para su trabajo e insistió en que deben ser los gobiernos subnacionales los que deben preocuparse por estos aspectos.



“No ha habido el compromiso de dotar equipos a todas las unidades policiales. El parque automotor no es de los mejores. Estamos pidiendo un mayor compromiso de parte de ellos”, ratificó Téllez en una improvisada rueda de prensa.



El director departamental de la Felcc, Juan Carlos Ramos, pidió a la población colaborar con los investigadores proporcionando datos de los delincuentes. “Que la gente rompa el silencio. Los delincuentes no son extraterrestres, tienen familia, hogar, las personas que los conocen deben ayudar a la Policía para dar con ellos”, afirmó el jefe policial, que agradeció a los casi 400 efectivos que forman parte de esta unidad su labor diaria.



Ramos aprovechó la ocasión para pedir que la Felcc tenga presencia en las 15 provincias del departamento, ya que actualmente solo hay unidades de investigación en 10 provincias. Se anunció que en un par de semanas más funcionará el sistema de identificación AFIS Criminal, sigla de su nombre en inglés Automated Fingerprint Identification System, que permitirá una mejor labor investigativa y que fue adquirida por la Policía por un valor de más de Bs 19 millones.