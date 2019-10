Venta de pasajes no se ha incrementado por feriado

José Rodas no tuvo problemas para encontrar pasajes para él, su esposa y sus dos hijos que lo acompañarán en su viaje hacia La Paz para aprovechar el feriado patrio por el 6 de agosto. La oferta es variada y los precios son casi los mismos para los diferentes servicios y rutas.



En un principio, se presumía de que la demanda de boletos iba a aumentar debido a la fecha festiva y de que incluso iba a haber un incremento en el monto de los pasajes, cosa que no ha ocurrido.



Los pasajes para viajar al interior del país no han sufrido incremento y se mantienen con sus precios normales. Por ejemplo, para viajar a la sede de Gobierno el Bus cama cuesta Bs 220, mientras que el semicama 160. Para viajar hasta Cochabamba hay pasajes de Bs 150 y 100, mismo precio que se cobra para viajar a Yacuiba.



"Esperemos que la venta mejore; nosotros mantenemos nuestras ofertas pero hay poca afluencia. Puede que haya afectado el hecho de como el viernes el trabajo es normal, la gente ha decidido no viajar", indicó Marlon Gutiérrez de la empresa El Dorado.



Vías expeditas

El informe brindado por la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) en su página web, indica que las vías principales interdepartamentales están en buen estado y que en todas se puede transitar sin complicaciones.