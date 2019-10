Misil enviado por EEUU a Europa termina en Cuba

Un misil estadounidense Hellfire, que había desaparecido mientras era devuelto de Europa en 2014, fue encontrado en Cuba, informó el diario The Wall Street Journal.



Los investigadores intentan determinar si la llegada del misil aire-tierra a la isla comunista es resultado de una serie de errores o de una acción criminal deliberada, según el cotidiano económico, que cita a fuentes cercanas al caso.



El gobierno estadounidense ha intentado sin éxito recuperar el misil -que no puede llevar ojiva nuclear- tras iniciar un acercamiento con su antiguo enemigo de la Guerra Fría en diciembre de 2014, según el diario.



Las autoridades estadounidenses no temen tanto que Cuba desmantele el misil o desarrolle uno similar, sino que comparta el "know-how" con China, Corea del Norte o Rusia, según las fuentes del periódico.



A comienzos de 2014, el misil fue enviado a España por su fabricante, donde fue utilizado por la OTAN en maniobras militares.

Después debía ser devuelto a Estados Unidos, pero en Madrid, donde las autoridades norteamericanas se percataron de la desaparición, el misil pasó de mano en mano entre varias empresas de transporte.



Las autoridades determinaron finalmente que fue un camión operado por Air France el que lo llevó hasta el aeropuerto Charles de Gaulle de París, donde fue embarcado en un vuelo hacia Cuba. Su fabricante, Lockheed Martin, notificó el problema al Departamento de Estado cuando se dio cuenta de la desaparición del misil en junio de 2014.



El Departamento de Justicia estadounidense está investigando el tema, indicó el diario.

?