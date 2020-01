Raldes entrenó con normalidad

El defensor de Bolívar y capitán de la selección nacional Ronald Raldes se recupera favorablemente. No se descarta que juegue ante Wilstermann este domingo (16:00) en el Hernando Siles. El zaguero sufre de un desgarro en la pierna derecha.

"Ya me siento mucho mejor, mi salida de la selección nacional fue por precaución. Estoy agradecido con el doctor Pacheco (Fabián) por haber priorizado mi salud, yo creo que puedo llegar al partido del domingo, la pierna no me molestó en el entrenamiento de hoy (martes)", afirmó el jugador Ronald Raldes a la salida de Tembladerani.

El central trabajó a la par de sus compañeros. Los jugadores académicos realizaron un entrenamiento con mucha intensidad física, en el que Raldes respondió bien. "El doctor de la selección indicó un tiempo muy largo, pero la lesión no es tan severa. Estoy tranquilo y consciente de que tenemos que pelear el torneo y también hay que jugar la Copa Sudamericana, me estoy cuidando", aseveró.

Entre tanto, el informe que tiene el médico de Bolívar, Guillermo Aponte, señala que el central está en óptimas condiciones. "Haremos el tratamiento correspondiente y luego será el cuerpo técnico quien defina si lo convoca para el partido del fin de semana", manifestó el galeno.

Por su parte, el entrenador de la academia, Beñat San José, indicó que Raldes será tomado en cuenta el fin de semana. "Vamos a ver cómo responde Ronald al tratamiento, no creo que vaya desde un inicio, pero tampoco lo descarto, vi que está muy bien, hay que consensuar con el cuerpo médico, pero si responde como lo hizo en el entrenamiento de hoy, será tomado en cuenta", añadió el español.

El zaguero salió de Tembladerani con paso firme e indicó que el dolor más grande es no estar con la selección nacional. "Lo que más duele es no poder jugar con mi selección, pero sé que estaré para los otros partidos", finalizó.