Sony planea lanzar a Harry Styles como solista

Tras el anuncio del grupo juvenil One Direction que se “tomará un descanso” el próximo año, el británico Harry Styles quedó en la mira de algunas disqueras quienes pretenden lanzar su disco como solista. Uno de los más recientes es Sony Music quien ha manifestado su interés en el artista.



El gigante discográfico reveló en un diario británico que todo el mundo está pendiente de este miembro de la banda ya que es el “más popular”.



"Harry siempre ha sido el miembro de One Direction más popular y es obvio que queremos asegurarnos de que se quede con nosotros. Zayn sacará un álbum primero, dado que abandonó el grupo antes, pero lo que causa más expectación es saber qué va a hacer Harry. Todo el mundo quiere saber cómo sonará su disco en solitario. Harry es un chico muy listo y sabe muy bien rodearse de gente con talento", declaró una fuente de Sony en The Sun.



Pero las disqueras no son las únicas que tienen los ojos puestos en el joven británico ya que un productor de Hollywood quien aseguró que Harry entrará al mundo del cine.



"No hay duda de que hará cine. Se nota que quiere hacerlo. Además, cuando le conoces es supercarismático. Vino a nuestra fiesta de los Óscar el año pasado y luego quedé a comer con él. Creo que el chico es una estrella de cine. No necesita hacer audiciones para mí", contó Harvey Weinstein al mismo medio algunos meses atrás.



Pase lo que pase habrá que esperar a saber la respuesta de Harry Styles ante estas interesantes propuestas.