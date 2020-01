Eligen a Dement JG como el mejor Youtuber del país

Esconde su rostro detrás de unas gafas ‘steampunk’ y de una máscara. Así es Dement JG, el youtuber que fue premiado este domingo como el mejor creador de contenidos de la segunda versión de los Red Awards Bolivia 2017 en Cochabamba, un evento que busca destacar el trabajo de jóvenes de todo el país en sus canales de YouTube.

Es orureño, pero vive en Cochabamba desde hace cinco años. Tiene 23 años y estudia el último semestre de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Privada de Bolivia (UPB). En su canal cuenta con más de 18.000 suscriptores y algunos de sus videos tienen más de 100.000 reproducciones. ¿Su nombre real? Prefiere no decirlo, pues asegura que desde que comenzó en este mundo fascinante de las redes, a finales de 2015, decidió mantener su perfil de youtuber alejado de su vida privada.

Comenzó a cubrirse el rostro para no recibir represalias por las críticas que realiza. “Todo se inició cuando fui a un evento de cosplayer y hablé sobre cómo el público prefiere ir a tomarse fotos con las chicas con poca ropa, a visitar a las personas que han trabajado mucho en sus trajes, pero que al final no son valorados”, cuenta.

Para Dement JG un hecho que lo impulsó a que subiera videos más seguido fue cuando un youtuber mexicano hizo una parodia sobre la marcha que se realizó en Bolivia de fanáticos de Los Simpson que exigían a Unitel que el programa vuelva a su horario habitual de transmisión.

“Lo hice porque me sorprendió cómo los bolivianos se ofendieron por un chiste”, explica.

El contenido que maneja ahora es sobre críticas de temas coyunturales, pero con un toque de humor.

¿Se puede vivir de youtuber?

En Bolivia, definitivamente no, pues no existe un partner de YouTube que pueda pagar por las reproducciones que tienen los videos subidos por sus usuarios.

“Lo hago porque me encanta, es un pasatiempo. Además, quiero demostrar que no todos los youtubers somos unos vagos, pues yo estoy terminando mi carrera y continuaré trabajando en mi profesión”, añade Dement JG.

El trabajo de otros



Dement JG confiesa que cuando comenzó en este pasatiempo miraba los canales del chileno Germán Garmendia , del español DalasReview y del canadiense Tomska.

“En Bolivia veía a Edson Castro, Fabio Espejo y HShoww, me parece que hacen un buen trabajo”, agrega.



No sabe si continuará con esta pasión, pero está seguro de que no perderá su esencia y seguirá grabando artesanalmente como lo ha estado haciendo, pues él realiza la producción y posproducción.