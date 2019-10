Mandatarios lamentan la tragedia aérea de Francia

El presidente francés, François Hollande, anunció este martes que las 150 personas que viajaban en el vuelo de la compañía Germanwings accidentado hoy en los Alpes franceses había "víctimas españolas y de otras nacionalidades, principalmente alemanas y turcas".



"Quiero expresar a los familiares de las víctimas del desplome del aire mi solidaridad. Se trata de un duelo por una tragedia", escribió el mandatario francés en su cuenta Twitter tras el accidente aéreo.



España expresa su solidaridad



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, lamentó el "tristísimo y dramático" accidente de avión ocurrido hoy en los Alpes franceses y garantizó que el Ejecutivo hará todo lo que esté en su mano para ayudar a las familias de las víctimas, entre las que hay españoles.



El jefe del Ejecutivo no ofreció detalles de lo ocurrido porque subrayó que aún tiene informaciones muy preliminares y no desea decir cosas que luego no puedan ser ciertas.



"Pero sí tengo que decir que estamos ante una noticia dramática y triste y con muchas pérdidas de vidas humanas", señaló antes de informar de que suspendía su agenda para regresar a Madrid, donde se ha establecido el gabinete de crisis, al frente del cual está la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.



La canciller alemana, Angela Merkel, expresó su consternación por el accidente aéreo sufrido en los Alpes franceses por el avión de Germanwings y afirmó haber hablado ya con el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y el francés, François Hollande, para seguir los acontecimientos.



La jefa del Gobierno está en "permanente contacto" con el ministro de Asuntos Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, así como el de Transportes, Alexander Dobrindt, informó el portavoz del Ejecutivo, Steffen Seibert.



Bélgica dispone toda la ayuda necesaria



El primer ministro de Bélgica, Charles Michel, ofreció "toda la ayuda" posible tras conocer la "tragedia" que ha supuesto el accidente hoy de un avión de Germanwings en los Alpes franceses cuando volaba entre Barcelona (España) y Düsseldorf (Alemania), con 150 personas abordo.



"Mis condolencias a las familias de las víctimas. Bélgica está preparada para dar toda su ayuda", aseguró Michel en un mensaje publicado en su perfil de la red social Twitter.



"Esto es una tragedia. Me gustaría presentar en nombre del Gobierno belga mis sinceras condolencias a las familias de las víctimas del accidente", aseguró Michel, citado por la Agencia Belga.



Nacionalidades de las víctimas



Entre las 150 personas que viajaban en el vuelo de la filial de Lufthansa accidentado en los Alpes franceses había "víctimas españolas y de otras nacionalidades, principalmente alemanas y turcas", según el presidente francés, François Hollande,