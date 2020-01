Criminal patada de Puyol a Neville

El ex defensor de Barcelona, Carles Puyol, le propinó una terrible patada a Phil Neville, durante un partido del Mundial de Leyendas de Star sixes. Luego de que España goleara por 4-1 a Inglaterra, la principal noticia fue la descomunal falta de 'Tarzán'.

Puyol no tuvo piedad con Neville quién recibió un duro planchazo en la rodilla derecha. Aunque el juez central no se percató del acto y no amonestó al ex capitán del Barza. España venció a la selección inglesa con goles de Luis García (2), Alfonso y Capdevila. Para Inglaterra anotó el legendario Owen.

Entre los jugadores más destacados del combinado español resaltaban David Albelda, Gaizka Mendieta, Alfonso Pérez, Míchel Salgado, Pedro Contreras, Luis García, Fernando Morientes y Joan Capdevila.