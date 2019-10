Solo el MAS se encargará de interpelar a Achacollo

Tres diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) se encargarán de formular preguntas dentro de la interpelación a la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, por el desfalco de 71 millones de bolivianos en 153 proyectos inexistentes del Fondo Indígena.



"Ningún otro diputado o senador, sea oficialista u opositor, que no esté entre los que firman la interpelación, no pueden hablar, no pueden hablar (...) Lo previsible es que vamos a oír y, si los argumentos son sólidos, la gente votará en ese sentido", señaló el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), Álvaro García Linera.



El segundo mandatario se limitó a señalar que evaluarán las características de las respuestas formuladas por Manuel Canelas, Juan Cala y Juana Quispe, tres diputados del oficialismo. La última, además de ser jefa de bancada es beneficiaria de un proyecto del emprendimiento estatal en Cochabamba.



"Seguramente cada asambleísta votará de acuerdo a su conciencia y veremos cómo responde la ministra", señaló en escueto contacto con la prensa la autoridad. La interpelación está fijada para este viernes a las 15:00.



El listado de 15 preguntas incluye desde cómo se instituyó el Fondo Indígena hasta qué relación tuvo Achacollo con cada funcionario de esa dependencia estatal. Solo cinco preguntas hacen expresa referencia al desvío de fondos.



La ministra dijo en días pasados que no renunciaría a su cargo, confirmó los malos manejos y responsabilizó a las organizaciones sociales, que a juicio de García Linera son "sagradas" y no son responsables del desfalco.



Los datos del caso indican que el pasado 12 de febrero la Contraloría General del Estado dio a conocer las conclusiones de una auditoria al Fondo, identificando 153 proyectos que no existen y por los cuales se desembolsó 71 millones de bolivianos. A la fecha dos exdirectores fueron cautelados y uno se encuentra prófugo.