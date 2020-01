Discapacitados retoman marcha hacia La Paz

Más de dos centenares de discapacitados bolivianos retomaron este sábado su marcha hacia La Paz para exigir al Gobierno un bono mensual de 500 bolivianos, tras fracasar un segundo intento de diálogo con las autoridades.



Uno de los dirigentes del sector en La Paz, Jorge Flores, dijo que la caravana de manifestantes en sillas de ruedas y con muletas reanudó su marcha en Caracollo y tiene previsto llegar a esta ciudad en diez días.



La columna de discapacitados ya recorrió 200 kilómetros en veinte días entre la ciudad de Cochabamba y Caracollo y prevé avanzar otro tanto hasta La Paz para exigir la renta mensual.



El dirigente dijo que el diálogo fracasó anoche por segunda vez debido a que el sector plantea que el tema del bono es el único que debe ser discutido con las autoridades y que el Gobierno ha planteado otros temas de atención para los discapacitados.



La demanda consiste en sustituir el actual bono anual que da el Estado de casi alrededor de 1.000 por otro mensual de 500, lo que supondría multiplicar por seis el subsidio anual, informó.



El Gobierno de Evo Morales ha señalado que no se puede atender la demanda de los discapacitados porque eso implicaría contar con un presupuesto equivalente a 52 millones de dólares, que el Estado no puede sostener.



Otro dirigente de los discapacitados de la ciudad de Santa Cruz, Juan José Barrera, declaro a los medios que desde el lunes las medidas se van a radicalizar en diferentes regiones del país para fortalecer la caravana con el lema "renta o muerte".



Un pedido anterior



En 2012, centenares de discapacitados marcharon por diferentes regiones del país durante cien días para pedir a Morales una ayuda anual de alrededor de 2300 bolivianos, pero entonces consiguieron menos de la mitad.



Morales anunció en 2008 el retiro del subsidio estatal a los partidos políticos, que era de 5,7 millones de dólares anuales, para destinarlo a los discapacitados, pero la mitad del fondo fue usado desde el 2012 en el bono anual y otro tanto en proyectos del sector con los que las personas con discapacidad no están de acuerdo.