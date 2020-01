11 consejos para ayudarte a empezar a correr

Correr no solo es bueno para tu salud, sino también es un buen momento para meditar. No es necesario pagar un curso especial, simplemente es salir por la puerta de tu casa corriendo.



Empieza lentamente a hacerlo y si le pones confianza en lo que estás haciendo, lo más seguro es que te termine gustando. Toma en cuenta estos consejos de BuzzFeed y empieza yá:



1. Ten expectativas realistas para tus primeras semanas corriendo

Las primeras veces que corras puede parecerte realmente duro (aunque no debería parecerte demasiado duro; más sobre eso después) y probablemente pondrá a prueba tu determinación (tal vez incluso más de lo que ponga a prueba tu cuerpo). Pero después de unas semanas será más fácil respirar y moverte y no te sentirás tan dolorido y te sentirás como un campeón. Simplemente ten en cuenta que el principio podría ser difícil, pero que sin duda mejorará.

,

2. Consigue zapatillas de deporte en una tienda especializada

Un par de zapatillas de deporte adecuadas significará una forma más cómoda de correr y menor riesgo de lesiones. La mayoría de las tiendas especializadas en correr pueden decirte qué zapatillas de deporte funcionan mejor, según la forma en que tu pie aterriza, la cantidad de amortiguación que quieres, el tipo de terreno en que corres y el número de kilómetros que corres cada semana.



3. Anda mucho, especialmente al principio

Si eres nuevo en lo de correr o en el ejercicio cardiovascular, no hay razón para pensar que serás capaz de salir y correr durante 30 minutos seguidos sin necesitar descansar cada poco. Alterna correr con caminar a lo largo de la carrera (por ejemplo, un minuto andando, seguido de un minuto corriendo) o simplemente toma descansos cortos cuando creas que los necesitas.



4. Realiza un seguimiento de cada carrera para que puedas ver tu progreso y tomar notas acerca de tus entrenamientos

Aplicaciones como RunKeeper (mostrada arriba) y MapMyRun utilizan el GPS para almacenar de forma automática tu ruta, la distancia y el ritmo, para que puedas ver cómo corres más distancia y más rápido con el tiempo. La mayoría de las aplicaciones también permiten introducir notas acerca de cada carrera para que puedas ver los patrones como que el primer kilómetro siempre es muy difícil o que corres más rápido cuando vas a primera hora de la mañana o que tu rodilla izquierda siempre se resiente después de cinco kilómetros, etc.

,

5. Compra ropa interior que absorba la humedad

Si estás eligiendo dónde invertir, hazte con ropa interior de secado rápido y estarás más fresco en verano y cálido en invierno, y serás menos propenso a irritarte. Es preferible evitar el algodón porque absorbe el sudor y no se seca muy rápido. Las telas sintéticas te mantienen más fresco y seco si sudas mucho.



6. Compra también buenos calcetines (que no sean de algodón)

El algodón realmente absorbe y se aferra a la humedad, lo que significa que si tus zapatillas de deporte se mojan por cualquier razón (sudor, un charco, lluvia, una botella de agua que gotea) tus pies se mantienen húmedos durante toda tu carrera. En verano estarán calientes y húmedos y en los meses más fríos tus pies estarán fríos y húmedos. Además, el algodón significa más fricción, lo que causa ampollas. Los calcetines hechos de un material sintético absorben la humedad de los pies y regulan bien la temperatura.



7. No te estires antes de correr

Los estudios han demostrado que el estiramiento estático no evita lesiones y también que podría influir negativamente en tu rendimiento durante la propia carrera. Simplemente no lo hagas.,

8. Pero sin duda suéltate con un calentamiento dinámico

Solo se necesitan unos pocos minutos de movimientos de peso corporal para preparar el cuerpo para la carrera, lo que significa que la carrera en sí será mejor y será menos probable que te lesiones.

9. Piensa en los días de descanso como parte de tu entrenamiento

Para ponerte más fuerte y más en forma, y convertirte en un mejor corredor, necesitas recuperarte de tus entrenamientos para que puedas volver a salir y hacerlo de nuevo mañana o al día siguiente. Comienza corriendo dos o tres días por semana y descansando mucho entre esos días. Hacer una actividad ligera como el yoga restaurativo o dar un paseo en bicicleta es ideal también para los días de descanso.



10. Sinceramente, reduce la velocidad y corre a un ritmo con el que te sientas cómodo

La forma más rápida de hacer que correr sea muy duro es tratar de ir a toda velocidad todo el tiempo. Hará que estés cansado y sin aliento y probablemente que te sientas totalmente derrotado. Corre a un ritmo que te permita mantener una conversación.



11. Si eres de esas personas que siempre se olvida de beber agua, usa una aplicación para recordarte que bebas este líquido vital

Solo te sentirás mejor si estás hidratado adecuadamente cuando corres. Utiliza una aplicación como Plant Nanny en tu celular para recordarte (¡e incentivarte!) que te mantengas hidratado.,