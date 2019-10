Textileros de Enatex dan ultimátum al Gobierno

Gerónimo Condori, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Pública Nacional Textil (Enatex), anunció que la próxima semana los trabajadores textileros saldrán a las calles a protestar, si hasta fin de mes el Gobierno no cumple el compromiso de programar el pago de los salarios adeudados de noviembre y diciembre de 2014.



“Las fechas de pago de los salarios de noviembre y diciembre tenían que fijarse en febrero, esta semana se termina el mes y todavía no nos han dicho nada. Por eso le estamos dando un plazo hasta fin de semana al Gobierno para pronunciarse, caso contrario la próxima semana los textileros de Enatex estaríamos de nuevo en las calles”, advirtió Condori.



El dirigente sindical añadió que aguardan ser convocados por la ministra de Desarrollo Productivo, Ana Verónica Ramos, a fin de recibir el programa que tiene el Gobierno para sacar a la empresa textilera del déficit en el que se encuentra sumida.



“Esperamos que nos digan cómo vamos a trabajar, sabemos que estamos mal, que la empresa está en déficit, aguardamos de que nos digan cómo se va a proyectar la textilera, si vamos a tener una inyección, o nuevos mercados”, cuestionó el dirigente.



Por otra parte, confirmó que cerca al mediodía de este jueves, se cortó el servicio de energía eléctrica en la planta central de Villa Fátima. El dirigente desconocía los motivos, pero no descarta que haya sido producto de la falta de pago.